Živý přenos z představení novinek od Samsungu nachystán

Samsung má každý rok dvě hlavní události, co se týče svých smartphonů. První se dočkáme nové generace Galaxy S, a to hned na začátku roku. V létě jsou na řadě ohebné novinky. Samsung již například představil nový procesor Exynos 2500. Nyní na řadu přichází nové ohebné skládačky, a nejen to.

Samsung Unpacked

Samsung již nyní nachystal živý přenos z představení novinek. Ten odstartuje 9. července v 16:00 hodin našeho času. Tentokrát bychom se měli dočkat i jedné novinky navíc, ale to se již nechte překvapit.

Nová řada má jednu malou zvláštnost. Oproti jiným mobilům od Samsungu se nedrží zaběhnutého pojmenovávání, jelikož se máme dočkat Fold7 a Flip7, zatímco letošní mobily mají označení S26. Skládačky jsou tak v číslování ve své podstatě napřed.



