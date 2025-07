Zdraví a wellness: 3 tipy, jak využít technologie pro lepší zdraví a duševní pohodu

Magenta_Moments_2023

Všude se na nás valí zprávy o tom, jak je dnešní doba uspěchaná a nastavená na výkon. Snažíme se neustále balancovat mezi prací, rodinou a osobním životem a velmi často u toho zapomínáme na vlastní zdraví a duševní pohodu.

Naštěstí nám moderní technologie nabízejí hned několik chytrých nástrojů, které nám mohou pomoci se o sebe starat.

Těmto chytrým zařízením se také říká wearables – jde převážně o chytré hodinky, fitness trackery a nebo třeba chytré prsteny. Tyto šikovné věcičky nám nepřetržitě monitorují stav těla a přináší cenné informace o zdraví přímo na našem zápěstí. Pojďte prozkoumat, co všechno vám tato zařízení mohou předat.

Chytré hodinky a fitness trackery: Váš osobní zdravotní asistent a trenér na zápěstí v jednom

Chytré hodinky a fitness trackery už dávno nenosí jen několik nadšenců do moderních technologií. Staly se prakticky neodmyslitelnou součástí našeho šatníku. Představují sofistikované osobní asistenty, kteří monitorují spoustu našich životních funkcí a poskytují nám vhled do toho, co se aktuálně v našem těle děje.

Měří srdeční tep, sledují spánkové cykly, počítají kroky, některé monitorují dokonce i hladinu kyslíku v krvi. Pokud máte rádi čísla a zajímá vás, jak funguje a reaguje vaše tělo na nejrůznější podněty, pomohou vám tyto chytré gadgety lépe pochopit, jak funguje vaše vnitřní prostředí.

Kromě výše uvedených ale třeba nejnovější Apple Watch poznají, že jejich nositel upadl a následně zavolají pomoc.

Aplikace pro zdraví a wellness: Váš digitální společník na cestě ke zdravějšímu já

Obchod s aplikacemi ve vašem chytrém telefonu je doslova přeplněný aplikacemi zaměřených na zdraví a wellness. Najdete zde třeba:

Aplikace na sledování stravy a kalorií (např. MyFitnessPal nebo českou aplikaci Kalorické tabulky).

(např. MyFitnessPal nebo českou aplikaci Kalorické tabulky). Aplikace na řízenou meditaci a relaxaci (např. Headspace nebo Calm).

(např. Headspace nebo Calm). Aplikace na měření běhání a cvičení (např. Strava nebo Nike Training Club).

(např. Strava nebo Nike Training Club). Aplikace pro sledování menstruačního cyklu (např. Flo nebo Clue).

Tyto aplikace vám pomohou stanovit si cíle, sledovat pokrok a zůstat motivovaní na cestě ke zdravějšímu životnímu stylu.

S telemedicínou máte i doktora v mobilu

Telemedicína představuje revoluci v poskytování zdravotní péče. Umožňuje nám konzultovat zdravotní problémy s lékařem prostřednictvím videohovoru nebo online chatu. Můžete tak získat odbornou pomoc od odborníka, nechat si předepsat léky nebo se objednat na vyšetření, aniž byste museli opustit pohodlí domova. Co všechno dnes v rámci telemedicíny zvládnete:

Konzultace s dermatologem: Pokud máte podezření na kožní problém, můžete poslat fotografii postiženého místa dermatologovi pomocí medicínské platformy. Ten vám doporučí, zda byste měli dermatologa opravdu navštívit.

Pokud máte podezření na kožní problém, můžete poslat fotografii postiženého místa dermatologovi pomocí medicínské platformy. Ten vám doporučí, zda byste měli dermatologa opravdu navštívit. Psychologická podpora: Obrátit se na psychologa nebo terapeuta nebylo nikdy jednodušší. Online terapie v dnešní době zažívají svůj boom i v Česku.

Obrátit se na psychologa nebo terapeuta nebylo nikdy jednodušší. Online terapie v dnešní době zažívají svůj boom i v Česku. Recepty na léky: Pokud potřebujete obnovit recept na léky, které pravidelně užíváte, můžete to velmi často vyřešit s doktorem na dálku, který vám pošle elektronický recept.

Všechny tyto technologie mají ale jedno společné

Abyste mohli všechny výše uvedené technologie využívat, neobejdete se bez stabilního a rychlého internetového připojení. Ať už cvičíte doma podle nejnovějšího videa nebo využíváte online konzultace s doktorem. Proto je 5g internet na doma ideálním řešením, pokud nechcete řešit nestabilní signál.



Domů Články Zdraví a wellness: 3 tipy, jak využít technologie pro lepší zdraví a duševní pohodu

💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.

Následující článek Google představuje Gemini Drops, informační kanál Předchozí článek Google Gemini dostane nový nástroj pro vyhledávání na obrazovce Stiknutím klávesy J se přesunete na starší článek, klávesa K vás přesune na novější.

💡ANKETA: Jak si nejčastěji financujete nákup nového telefonu? Platím rovnou celou částku

Na splátky přes operátora nebo obchod

Kupuju z druhé ruky (bazar, repasovaný)

Dostávám telefon od firmy

Dostávám jako dárek od rodiny/přátel Nahrávání ... Nahrávání ...