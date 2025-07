Zdroj: Dotekamanie.cz

WhatsApp zavádí umělou inteligenci do systému podpory

Umělá inteligence se objevuje v mnoha aplikacích, i na místech, kde byste ji nečekali. Zpravidla je k dispozici v rámci nějaké nové funkce, případně má za cíl zjednodušit nějaký proces nebo úkon. WhatsApp obsahuje už hodně prvků s AI, ale nyní konečně zavádí do části, která dává o něco větší smysl.

Podpora s AI

WhatsApp je poměrně robustní a rozšířená komunikační služba, která má mnoho milionů uživatelů, ale s tím je spojen problém s podporou. Nelze mít tak velké oddělení zaměstnanců, které by poskytlo podporu pro kohokoliv. Dává tedy smysl, že právě v rámci podpory se do aplikace dostává umělá inteligence.

V tomto případě jde o část přímé komunikace, kde vás aplikace informuje, že odpovědi mohou být generované umělou inteligencí. Dle dostupných informací nejde jen o nějakého chatbota, který se snaží nahradit formulář, který byste vyplňovali. AI zde má k dispozici celou dokumentaci, tedy i běžnou nápovědu. V první řadě se pokusí pochopit problém, případně se i na něco zeptat, a následně nabídnout řešení. Pakliže nenajde konkrétní části v dokumentaci, případně se jedná o složitější problém, tak přepne uživatele na běžného operátora.

Sice tato novinka prochází testováním, ale i na redakčním zařízení, bez přístupu do beta kanálu, se nám objevila tato možnost. Možná by se měli inspirovat i další služby, společnosti a i úřady, případně ministerstva, a nasadit takového chatbota, který by za uživatele procházel dokumentace, nařízení a případně zákony.

