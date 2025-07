Mikrofon RØDE Wireless Micro: mikro velikost, makro výsledek [recenze]

Zdroj: Dotekomanie.cz

Pokud jste aktivní v online prostoru, točíte podcasty, komentovaná videa či vlogy, tak prosím o pozornost: mám tu něco, co by vás určitě mělo zaujmout. Kompaktní mikrofon, který dá vašim videím to, co potřebují. Nebo snad ne? Čtěte dál, a udělejte si názor sami.

Zařízení, o kterém právě teď čtete, má název RØDE Wireless Micro. To poslední slovíčko je tak trochu dvojsmysl: neznačí jen malou velikost, ale také to, že se jedná o mikrofon. Respektive mikrofony hned dva.

Mikro poprvé

Ale zůstaňme nejprve u toho prvního „mikro“. Nejen že jsou velmi kompaktní samotné mikrofony: také krabička, ve které je přenášíte a nabíjíte, vám s hmotností přibližně 100 gramů a rozměry většího pouzdra na bezdrátová sluchátka, kapsu určitě neutrhne.

Mikro podruhé

A teď to druhé „mikro“. Po otevření krabičky uvidíte uprostřed uložené malé zařízení (dostaneme se k němu), a po obou stranách trůní dva mikrofony. Ty jsou na zadní straně vybaveny klipem. Ale co když není kam klip připevnit? Snadná pomoc: v balení najdete také praktické magnetické protikusy, kterými mikrofon na oblečení přichytíte. A to je přesně ten důvod, proč bude výsledná audiokvalita na mnohem vyšší úrovni, než je tomu u mikrofonu integrovaném ve vašem mobilním telefonu. Mikrofon máte „na sobě“, pohybuje se s vámi, a je tak daleko lépe schopen zachytit to, co říkáte. A hlavně: intenzita zvuku slábne se čtvercem vzdálenosti. To jednoduše znamená, že když budete natáčet video mobilem umístěným na stativu, při dvojnásobné vzdálenosti bude váš hlas slyšet čtyřikrát hůře! Ale to by ještě nebylo to nejhorší: zvuky v bezprostřední blízkosti, vítr, ruch atp. budou v porovnání s vaším hlasem výrazně silnější, takže celková kvalita zvuku bude mizerná.

Poručíme větru

Další užitečná věc: pro každý z mikrofonů máte připravenu tzv. protivětrnou ochranu. Tu situaci znají nejen ti, kteří natáčejí videa, ale asi každý z nás, kdo telefonoval s někým, kdo byl zrovna venku a foukal přitom vítr. Pamatujete? Slyšíte nepříjemné zvuky, ale druhému prakticky nerozumíte. A přesně tento problém řeší ta malá chlupatá věcička, kterou nasadíte na mikrofon. Malé, rychlé, praktické.

V praxi určitě oceníte i automatickou funkci GainAssist. Ta se postará o to, aby se nahrávací úroveň přizpůsobila tomu, zda právě mluvíte potichu, či nahlas.

Je libo USB-C, nebo Lightning?

Tak to bychom měli mikrofony. A co že je ta věc, která se v krabičce nachází mezi nimi? Ano, je to přijímací modul. Jeho nezbytným prvkem je propojovací konektor. Jelikož žijeme v době dvou dominantních, ale rozdílných mobilních systémů, může tu nastat potíž. Moderní telefony s Androidem vesměs disponují USB-C konektorem, do kterého přijímací modul jednoduše připojíte. Ale pak je tu svět systému iOS. A ten je také důležitý – vždyť právě iPhony jsou proslulé špičkovou kvalitou fotografií i videa. Nejnovější generace iPhonů už má také konektor USB-C, ovšem starší, ale stále velmi kvalitní modely mají proprietární konektor Lightning. Dobrá zpráva: u mikrofonů RODE Wireless Micro si můžete vybrat nejen barvu (bílá/černá), ale také použitý konektor! Takže – problém vyřešen; jen je na to třeba při nákupu myslet.

Přijímač je na spodní straně vybaven také stavovými diodami, které jsou nejen efektní, ale také efektivní: vyčteme z nich, jak který mikrofon právě pracuje.

V praxi výborné

Ptáte se, jak to celé funguje v praxi? Řekl bych, že nad očekávání dobře, a především rychle. Prostě vyndáte mikrofon (nebo oba, dle potřeby) z pouzdra, připnete na oblečení, přijímací modul připojíte do vašeho telefonu – a jedeme! Výsledek bude tím lepší, čím horší podmínky budou panovat. Pokud jste opravdu puntičkáři, s audiem si ještě můžete pohrát v postprodukci, ale v naprosté většině případů to nebude nutné. Já jsem byl s výsledkem spokojený hned „na první dobrou“.

Možná si říkáte: proč hned dva mikrofony? Důvody jsou tři: můžete nahrávat ve stereu, můžete s někým vést rozhovor, a také vám to zdvojnásobuje výdrž – prostě až se první mikrofon vybije, nastoupí druhý…

Mám si RØDE Wireless Micro pořídit?

Co se mi líbilo:

velmi kvalitní mikrofony s všesměrovou charakteristikou;

výdrž až 21 hodin nahrávání;

praktická, velmi kompaktní velikost i hmotnost;

klip i magnet.

Co se mi nelíbilo:

mikrofony jsou určeny primárně pro mluvené slovo, pro nahrávání hudby se tolik nehodí.

Pokud to s videem myslíte alespoň trochu vážně, tak výhody RØDE Wireless Micro rozhodně oceníte. Uvědomme si, že dnešní špičkové fotomobily dokáží natočit až téměř neuvěřitelné záběry, ale slabší stránkou jsou právě mikrofony. V dobrých podmínkách fungují také výborně, ale jakmile jste v hlučném či větrném prostředí, nebo v místnostech, kde je špatná akustika nebo nepříjemná ozvěna, bez kvalitního externího mikrofonu se neobejdete. Za kvalitu se pochopitelně platí a aktuální cena 4 290 Kč dle mne naprosto odpovídá kvalitě, kterou dlouhodobě dostanete.

Na zvuku totiž záleží. Většina lidí vám potvrdí, že nad horší kvalitou videa mávnou rukou, ale když je špatný zvuk, tak nás to irituje daleko více.

Za poskytnutí bezdrátové sady mikrofonů RØDE Wireless Micro děkuji společnosti DISK Multimedia.

💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.

Předchozí článek Motorola Moto G96 5G doplňuje sérii Stiknutím klávesy J se přesunete na starší článek, klávesa K vás přesune na novější.

💡ANKETA: Kolik měsíčně platíte za svůj mobilní tarif? Do 200 Kč

201–400 Kč

401–600 Kč

601–800 Kč

Více než 800 Kč Nahrávání ... Nahrávání ...