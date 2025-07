iPhone 16 Pro Max vs. iPhone 6 Plus; zdroj: Dotekománie

Fototest iPhone 6 Plus vs. iPhone 16 Pro Max

Jednou za čas nás vždy napadne ohlédnout se zpět v čase, jak nám telefony dříve fotily. Dneska se vrátíme deset let zpět a porovnáme si iPhone 6 Plus z roku 2014 s nejnovějším modelem iPhone 16 Pro Max z roku 2024. Jak moc se mobilní fotografii posunuly?

iPhone 6 Plus vs. iPhone 16 Pro Max

Na úvod si pojďme přeci jen říct nějaké parametry. Starý iPhone 6 Plus nabízel jen jeden fotoaparát, jak to bylo tehdy zvykem. Ten měl rozlišení 8 MPx a clonu f/2.2. Úhel záběru činil 29mm, což při porovnání s hlavním snímačem nejnovějšího modelu s hodnotou 24mm je o něco méně. Velikost senzoru činila 1/3.0“. Dnešní iPhone 16 Pro Max nabízí 1/1.28“. Pokud vám to moc neřeklo, tak zjednodušeně řečeno novější model má zhruba čtyřikrát větší plochu snímače.

Už tehdy měl iPhone 6 Plus optickou stabilizaci, byl to první model této značky obsahující tuto technologii. Loňský iPhone má již dokonce stabilizaci senzoru, nikoliv jen optiky (tzv. sensor-shift OIS). Deset let starý iPhone již uměl HDR, nebylo ale zdaleka tak dobré a vždy vám navíc mohlo ukládat i kopii bez HDR. Jelikož rozlišení snímače nestačilo na 4K video, maximum bylo 1080p při 60 fps.

Pojďme se podívat už na samotné fotky. Je poměrně jasné, jaký model bude fotit lépe. Všechny fotky byly foceny z ruky při aktivní HDR. Přesto je vidět, že novější model má značně prosvětlenější stíny a jeho HDR zkrátka funguje výrazně lépe. Na druhou stranu mají fotky ze staršího iPhony, speciálně ty z deštivých dní, takovou temnější atmosféru. Na to musíte na novějším modelu sáhnout po lehké editaci.

iPhone 6 Plus (vlevo) vs. iPhone 16 Pro Max (vpravo)

Markantní rozdíl je především v noci. To se dalo čekat, přesto mě překvapilo, jak se kvalita nočních snímků posunula vpřed. Noční fotky z iPhone 6 Plus bych si dnes nedal už ani na Instagram, není na nich opravdu moc vidět a kvalita nevolná.



