Chytrý prsten od Applu? Podle Gurmana by mohl oživit celý segment nositelných zařízení

Apple Watch jsou nepochybně jedním z nejúspěšnějších produktů Applu v oblasti nositelné elektroniky. Přesto ale existuje velká skupina uživatelů, kteří o chytré hodinky nestojí – a právě pro ně by mohl být chytrý prsten od Applu ideálním řešením. Podle renomovaného novináře a tipéra Marka Gurmana z tiskové agentury Bloomberg by takový produkt mohl znamenat zásadní oživení nabídky v segmentu nositelných zařízení nejen samotného Applu.

A zase ten chytrý prsten od Applu, kdy se ho dočkáme?

Jedním z hlavních důvodů, proč někteří lidé chytré hodinky odmítají, je prostě odmítavý postoj nosit samotné hodinky. Pro mnohé je to příliš nápadný či nepohodlný doplněk – zvlášť při spánku. Oproti tomu prsten je diskrétní, stylový a mnohem jednodušší pro každodenní používání. Gurman upozorňuje také na to, že zatímco u Apple Watch se řeší výměnné řemínky a ladění s outfitem, chytrý prsten by mohl fungovat v duchu „nasadit a neřešit“.

Dalším silným argumentem je inovace v rámci ekosystému. Apple momentálně intenzivně pracuje na vývoji rozšířené reality a chytrých brýlí, přičemž Vision Pro je prvním viditelným krokem. Prsten by mohl sloužit jako doplňkový ovladač právě k těmto zařízení. Systém gest ve Vision Pro sice funguje dobře, ale má svá omezení – například ve chvílích, kdy kamera nevidí ruce. Prsten by umožnil spolehlivější ovládání, podobně jako připravovaný náramek pro brýle Meta Orion.

Apple už ostatně přiznal, že absence fyzických ovladačů pro Vision Pro byla do určité míry chybou, která omezila jeho využití zejména ve hrách. I proto nyní spolupracuje se Sony na podpoře ovladačů PSVR2. Chytrý prsten by tak mohl být budoucím standardem pro interakci v XR prostředí, a to jak pro brýle, tak pro budoucí verze headsetu Vision.

Neméně zajímavá je ale také konkurenční rovina. Samsung se chystá uvést svůj chytrý prsten Galaxy Ring, čímž se stane prvním z velkých hráčů, který do tohoto segmentu skutečně vstoupí. Apple i Google zatím chybí – a právě Apple má příležitost nabídnout propracovaný a hluboce integrovaný produkt, který by mohl stanovit nový standard. Vstup Applu do této oblasti by podle Gurmana nepochybně přinesl vítanou konkurenci, inovace i zájem ze strany spotřebitelů.

Zatím není známo, zda Apple chytrý prsten skutečně vyvíjí, nicméně podle dostupných informací má v této oblasti patenty i interní prototypy. Vzhledem k rostoucímu důrazu na zdravotní funkce, sledování spánku, zpětnou vazbu v oblasti zdraví a integraci s AI by prsten mohl nabídnout funkce, které dnes běžné hodinky nenabízejí – nebo alespoň ne tak jednoduše.

I kdyby Apple svůj chytrý prsten v blízké době pravděpodobně nepředstaví, Gurman věří, že alespoň část jeho funkcí by se mohla objevit v podobě jiného zařízení – například specializovaného ovladače pro brýle nebo minimalistického trackeru zdravotních funkcí.

