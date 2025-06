WhatsApp přidává AI sumarizaci do chatů

Zdroj: WhatsApp

U komunikačních platforem se nabízí poměrně hodně funkcí, ale asi dost uživatelů oceňuje indikátory přečtení, případně upozornění na nepřečtené zprávy, nebo kde jste naposledy v konverzaci skončili. WhatsApp ale nyní přichází s elegantním řešením.

AI pomůže dohnat informace

Umělou inteligenci využívají různé platformy ke kdejakým zajímavým funkcím, ale někdy se skutečně trefí do něčeho potřebného. Právě WhatsApp dostává funkci AI sumarizace. Funguje to poměrně jednoduše. Pokud jste nesledovali nějaký chat po určitou dobu a přibylo v něm mnoho zpráv, tak nastoupí AI sumarizace shrne to, co jste promeškali.

Jak můžete vidět na animaci výše, funkce nic nenahrazuje. Jedná se jen o možnost navíc, díky které se máte dozvědět klíčové body ze zpráv, které jste nečetli. Samozřejmě se můžete podívat na všechnu konverzaci. Co se týče analýzy i přehledu, je zachováno šifrování, takže soukromí není narušeno a Meta nemá k dispozici nic z této konverzace.

Je zde samozřejmě jeden podstatný háček. Aktuálně tato novinka funguje jen v angličtině, také pouze v USA. Společnost uvádí, že pracuje na rozšíření do dalších zemí a také na širší podpoře jazyků. Kdy se novinka objeví u nás, není jasné.

Zdroj: techcrunch.com

💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.

Předchozí článek Vivo T4 Lite je levný zástupce s 6000mAh baterií Stiknutím klávesy J se přesunete na starší článek, klávesa K vás přesune na novější.

💡ANKETA: Jaký typ sluchátek preferujete? Pecky

Špunty

Náhlavní

S otevřeným designem

Bez rozdílu, hlavně že dobře hrají Nahrávání ... Nahrávání ...