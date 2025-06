Hudební novinky od Niceboy – Titan 4 a Pins 4 [preview]

Niceboy Titan 4; zdroj: Dotekománie

Do redakce se nám dostaly dvě novinky od společnosti Niceboy, a to nový bezdrátový reproduktor Titan 4 a bezdrátová sluchátka Pins 4. Zatímco první zařízení si s klidem můžete vzít třeba na párty, druhé vám dopřeje hudbu třeba na cestách. Jaké jsou tyto novinky? Pojďme si je rozbalit a říct naše první dojmy.

Titan 4 je velký reproduktor

Jak už číslovka v názvu napovídá, Niceboy Titan 4 je již čtvrtá generace reproduktoru od této značky. Není to vůbec malý reproduktor, naopak patří mezi ty větší, které vám nějaké to místo v batohu zaberou. Díky tomu se dovnitř ale podařilo nacpat sestavu s výkonem 50W.

Povrch pokrývá příjemná síťovina v kombinaci s pogumovaným tělem. Potěšující zprávou je přítomnost voděodolnosti s certifikací IPX7. Zařízení by tak mělo vydržet i ponor ve vodě do hloubky jednoho metru po dobu půl hodiny. Do vody repráček asi dávat nebudete, ale nějaké to náhodné polití by mu tak problém dělat nemělo.

Na samotném těle je již z výroby připevněno látkové poutko a repráček má také takové nožičky. Díky tomu na stole dobře drží a nekutálí se. Postavit ho lze ale i na výšku.

Překvapila mě poměrně pestrá a široká paleta tlačítek. Samozřejmě tu máme tlačítko pro zapnutí, které slouží i ke změně módu, neboli k přepnutí na FM rádio. Titan 4 tak vlastně není jen Bluetooth reproduktor, ale také rádio. Potěšil mě fakt, že má vestavěnou anténu, jakkoliv je nutné vždy najít místo s dobrým příjmem.

Dále tu máme tlačítka pro zvýšení či snížení hlasitosti, která zároveň slouží pro přeskočení skladby. Mezi nimi se nachází tlačítko pro pozastavení hudby, jež při dvojstisku vypne modré LED osvětlení u pasivního zářiče (na boku).

Posledními dvěma tlačítky je jedno pro nastavení Bluetooth spojení s funkcí příjímání/odmítání hovorů a nastavení True Wireless funkce. Pokud si totiž koupíte dva Titany, můžete je spárovat a vytvořit stereo sestavu. Bezdrátové spojení konkrétně obstarává Bluetooth verze 5.3 s kodekem SBC.

Líbí se mi indikace stavu baterie skrz diody vedle tlačítek. Potěší integrovaný mikrofon, díky čemuž lze vedle hovorů využít také hlasové asistenty.

Na zadní straně je pak pod krytkou schováno pár vstupů a výstupů. Najdeme zde konektor USB-C pro nabíjení, dále starší USB-A pro připojení flash disku, slot na SD kartu a audio AUX výstup v podobě 3,5mm jacku. Reproduktor lze tak připojit i drátově.

USB vstup lze ale využít i jako výstup pro nabíjení třeba vašeho telefonu. Uvnitř Titan 4 najdeme baterii o kapacitě 4000 mAh, což je zhruba na jedno dobití běžného telefonu. To se v nouzi může hodit. Jinak doba přehrávání je velice dlouhá, repráček má vydržet až 20 hodin přehrávání hudby.

Pins 4

Bezdrázová sluchátka Pins 4 jsou špunty, což znamená, že už po vložení do ucha budou solidně tlumit okolí ve srovnání s peckami. Máme tu ale také aktivní potlačení hluku (ANC).

Samotná krabička a sluchátka jsou v našem případě bílá, ale k dispozici je i černá varianta. Povrch je matný. Potěší základní certifikace IPX4 (chráněno proti stříkající vodě), takže třeba s deštěm či potem by neměl být problém.

Na těle pouzdra se nachází LED dioda indikující stav a USB-C konektor pro nabíjení. Překvapilo mě, že zde není žádné tlačítko pro párování, jak bývá zvykem. Pro prvotní spárování je nutné sluchátka vyndat z pouzdra a počkat, až na nich začne blikat LED dioda. Pak je lze spárovat.

Pro spojení s telefonem poslouží nejnovější Bluetooth 6.0, což je moc fajn. Podporovanými kodeky jsou AAC (pro iPhony) a SBC.

Ve výchozím nastavení po prvním vložení do ucha je aktivní prostorový zvuk, který je trochu mimo můj vkus, hudba totiž přeskakuje z jedné strany na druhou (z levého do pravého a zpět). Dvojím poklepáním na levé sluchátko lze toto naštěstí vypnout. Poklepáním na sluchátka lze obecně sluchátka ovládat.

K dispozici je kromě režimu potlačení hluku také režim ambient, kdy sluchátka propouštějí zvuk z okolí. To se hodí třeba na rušnou ulici při chůzi.

Výdrž baterie při celém využití krabičky slibuje až 28 hodin, přičemž na jedno nabití mají sluchátka vydržet v uchu hrát až 6 hodin. Pouzdro obsahuje 400mAh baterii, samotná sluchátka 40 mAh.

V balení se kromě napájecího kabelu a manuálu nacházejí také další dvě velikosti špuntů, které lze tedy vyměnit.

Cena a dostupnost

Nakonec zmíním cenovky. Niceboy Titan 4 ani Pins 4 vám totiž žádný vítr v peněžence neudělají. Bezdrátový reproduktor přijde na 1 999 Kč, zatímco sluchátka pak jen na 999 Kč.

Oba produkty jsou z nové generace produktů Niceboy 2.0, kterou značka představila v červnu. Za zapůjčení děkujeme společnosti Niceboy.

Současně si můžete ještě zasoutěžit o obě novinky:



