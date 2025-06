Doogee oznamuje vylepšený tablet Tab A9 Pro+

Doogee Tab A9 Pro+ | Zdroj: Gizmochina

Firma Doogee oficiálně představuje nový tablet s označením Tab A9 Pro+, který by měl zamířit do nižších pater střední třídy. Přírůstek bude tedy oslovovat uživatele bez vyšších nároků. Přitom jistě ocení jednoduché zpracování, velký displej nebo zajímavou výdrž. Kdo by se chystal zařízení využívat při práci, tak výrobce má připravenou tzv. „VIP“ edici, kde najdete několik užitečných příslušenství.

Skromný pomocník

Vpředu je připraven 11palcový IPS LCD displej s HD rozlišením a 5MPx kamerka na videohovory. Do vnitřní části si cestu našel osmijádrový procesor T7200 od Unisoc vedle 6GB operační paměti RAM (+ 24 GB virtuálně). Vlastní data uložíte do 128GB interního úložiště, které rozšíříte až 2TB paměťovou microSD kartou.

Článek baterie o velikosti 8 580 mAh podporuje jen základní 10W dobíjení. Zadní stranu zabral 13MPx objektiv fotoaparátu a jedna přisvětlovací LED dioda. Výpis výbavy uzavírá dvojice reproduktorů, předinstalovaný operační systém Android 15 či podpora WiFi připojení.

Zmiňovaná VIP edice v prodejním balení navíc obsahuje dotykové pero, praktický obal, ochranu displeje, bezdrátovou klávesnici a myš. V konečném prodeji narazíte na černé nebo modré provedení. Zatímco základní verze stojí 179 dolarů (tj. cca 3 855 Kč), tak VIP varianta je o 20 dolarů dražší (tj. cca 4 286 Kč).

