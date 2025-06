Apple chystá levnější MacBook s mobilním čipem A18 Pro, měl by dorazit příští rok

MacBook Air M4 vs. MacBook Air M1; zdroj: Dotekománie

Společnost Apple údajně pracuje na zcela nové variantě MacBooku, která by měla být cenově dostupnější než současné modely. Podle známého analytika Ming-Či Kua by měl tento MacBook používat mobilní čip A18 Pro, tedy stejný procesor, který Apple použil pro iPhone 16 Pro. Produkce by měla začít na přelomu letoška a příštího roku.

MacBook s mobilním čipem nabídne cenově dostupnou modelovou řadu

Pokud se tyto informace potvrdí, půjde o výrazný odklon od dosavadní strategie společnosti, která v oblasti MacBooků používá výhradně čipy série M. Nasazení mobinlího čipu naznačuje, že Apple cílí na zcela nový segment uživatelů tedy ty, kteří hledají cenově dostupný počítač pro běžnou práci.

Nový MacBook by si měl zachovat úhlopříčku 13 palců, podobně jako současný MacBook Air. Výbava pravděpodobně zůstane na základní úrovni, ale dostatečná pro každodenní úkoly jako je práce v kancelářských aplikacích, prohlížení internetu nebo streamování obsahu. Zařízení by mělo být k dispozici i ve výrazných barevných variantách, například ve stříbrné, růžové a žluté.

Výkon čipu A18 Pro, který je určený primárně pro mobilní zařízení, se podle testů Geekbench blíží čipu M1, což je základní referenční bod pro macOS zařízení posledních let. V rámci měření výkonu v jednojádrových operacích čip A18 Pro dosahuje v Geekbench skóre kolem 3 500 bodů, což je velmi solidní výsledek deklarující dostatečný výkon pro běžné úlohy. V rámci vícejádrových operací čip dosáhl skóre kolem 8 780 bodů, zde sice zaostává za čipy M3 a M4, ale stále vyhoví potřebám nenáročných uživatelů.

Důležitým faktorem bude samozřejmě cena. Apple dosud nikdy nenabízel MacBook pod hranicí 999 dolarů. Pokud se firmě podaří cenu nového modelu výrazně snížit, může to znamenat zásadní posun ve strategii prodeje v segmentu notebooků. Ming-Či Kuo uvádí, že Apple plánuje vyrobit mezi 5 a 7 miliony kusů, což naznačuje ambiciózní plány. Zatím není známo, jak bude tento model označen. Bližší informace se pravděpodobně dozvíme během letošního roku, jakmile se přiblíží začátek výroby.

