Vivo X Fold3; Zdroj: Vivo

Společnost Vivo patří mezi malou skupinu výrobců, co mají ve svém portfoliu zařízení s ohebnou konstrukcí a displejem. Poslední verze většího zařízení přišla v březnu minulého roku a nyní máme očekávat nástupce v podobě Vivo X Fold 5.

Vivo představilo ohebné novinky X Fold3 a X Fold3 Pro

Největší baterie?

Nehledejte Vivo X Fold 4, jelikož taková verze neexistuje. Čínští výrobci totiž neradi používají číslovku čtyři z pověrčivých důvodů. Nástupe v podobě Vivo X Fold 5 bude tak pokračováním Vivo X Fold 3 a již nyní se začínají objevovat spekulace kolem samotných specifikací. I tentokrát půjde výrobci o tenkost, jelikož Vivo X Fold 5 má mít při rozloženém stavu pouhých 4,3 mm a při složeném stavu 9,33 mm.

I tak se společnosti podle všeho podaří do zařízení vměstnat kapacitu 6000 mAh. Asi Vivo použije novou technologii s příměsí křemíku, ale to je zatím čistě naše spekulace. Co se týče nabíjení, má být podporována 90W technologie skrze USB C a 30W bezdrátová technologie. Ne ve všech specifikacích ale půjde společnost kupředu. Údajně bude mít stejný procesor jako loňský model, tedy Snapdragon 8 Gen 3. To sice není na škodu, jelikož se jedná o výkonný čip, ale nemusí to působit dobře při srovnání s konkurencí.

Vivo X Fold3; Zdroj: Vivo

Přední kamery budou mít 32MPx rozlišení a hlavní fotomodul nabídne sestavu tři foťáky, každý s 50 MPx. Jeden z nich nabídne trojnásobné přiblížení. Vnější displej by měl nabídnout úhlopříčku 6,53 palců a vnitřní pak 8,03 palců.

Budeme si ale muset počkat na představení, kdy se dozvíme detaily kolem zařízení. Zatím ale nevíme, na kdy je naplánované představení.

Zdroje: fonearena.com, xpertpick.com



Domů Články Vivo X Fold 5 zřejmě nabídne největší baterii ve své kategorii

Předchozí článek Telegram novinky: Automatický překlad a lepší právě se Stories Stiknutím klávesy J se přesunete na starší článek, klávesa K vás přesune na novější.

💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.

💡ANKETA: Jaký operační systém používáte na mobilu? Android

iOS

Jiný (např. HarmonyOS)

Žádný, používám tlačítkový mobil Nahrávání ... Nahrávání ...