Správce souborů od Googlu dostane nový vzhled

Správce souborů od Googlu stále nese označení „Files od Googlu“, tedy není zde nějaký český ekvivalent. Společnost se ale jinak o aplikaci stará. Brzy se dočkáme větší změny, tedy grafické.

Gemini přichází do Files od Googlu

Files v novém

Současná podoba zrovna neodpovídá běžným správcům souborů, jak je známe z minulosti. Google se vždy snažil o trochu jiné uspořádání a třídění obsahu. Celkem se mu to podařilo, ale aktuální podoba je zde nějakou dobu. Nedávno jsme vás informovali, že Google představil nový designový směr. Ten sice oficiálně do Androidu zamíří až ke konci roku, ale do té doby se začne objevovat napříč aplikacemi.

Zatím máme k dispozici jen ochutnávku toho, co máme očekávat právě u aplikace Files. Výše vidíte současnou podobu a níže pak chystanou. Zas tak moc věcí se na první pohled nezmění, respektive nepůjde o něco extrémně zásadního, ale jde vidět, že například plovoucí tlačítka budou nově umístěna uprostřed dole místo na kraji.

Nová podoba; Zdroj: androidauthority

I samotné boční menu je více zakulacené, což upřímně nevypadá moc dobře. Snad Google na tom ještě zapracuje. Co ale vypadá celkem zajímavě, je ukazatel například instalování aplikace. Již není dole a je na viditelnějším místě s animací průběhu. Očekáváme, že podobné designové prvky se objeví u dalších aplikací a Files bude asi první mezi všemi.

Zdroj: androidauthority.com

