O kousíček blíže k plnohodnotnému asistentovi od Googlu

Google se rozhodl, že původního asistenta ukončí a bude se nově soustřeďovat na Gemini. Ostatně zvládá pracovat i s jinými aplikacemi a službami, přičemž dochází každou chvíli k nějakému rozšíření. Čeština je již nyní částečně podporována a například Gemini Live ji zvládá na dobré úrovni, ale jen z pohledu lehké konverzace.

Gemini Live bude praktičtější?

Právě Gemini Live se hodí pro běžnou konverzaci, když reaguje poměrně rychle a není potřeba před každým příkazem něco aktivovat. Bohužel nemůžete tuto variantu nějak zaúkolovat. Například nepřikážete, aby něco uložil do Keep, případně neodešlete e-amil a podobně. Zdrojové kódy ale naznačují, že se chystá rozšíření.

Konkrétně aplikace Google ve verzi 16.17.38.sa.arm64 beta obsahuje zmínky jako EXTENSIONS_ON_LIVE_PHASE_ONE, což by mělo naznačovat, že právě Gemini Live dostane rozšíření jako běžná verze Gemini. To by mohlo znamenat, že právě varianta Live bude moci plnit úkoly a pracovat s jinými aplikacemi a službami.

Teoreticky by tak Gemini Live mohl plnit i v češtině nějaké úkoly, když už tedy umí komunikovat v našem jazyce. Předpokládáme, že v době spuštění bude dostupnost omezená, ale postupně dojde k rozšíření. Pakliže se tak stane, bude chybět jen poslední podstatná věc. Samozřejmě myslím dostupnost aktivační hlášky i v našem jazyce. Ta bohužel není aktivní a nemůžete jen tak hlasem vyvolat Gemini v češtině.

