Zdroj: Apple

Apple si jen tak nenechá kecat do svých služeb, funkcí a systémů, ale v případě EU musel jednoduše splnit podmínky, jinak by musel zaplatit případné pokuty, v horším případě by měl omezené působení na českém trhu. Ještě nedávno neměli uživatelé iPhonů jinou možnost, než používat výhradně Apple Pay pro placení. Nově ale již můžete používat i alternativní služby.

Změna Apple Pay

Samotná možnost změny je zde nějakou dobu, ale do této chvíle jsme nezaznamenali podporující službu nebo aplikaci. Až nyní Ondřej Peroutka skrze své sociální sítě informuje, že je možné změnit platební službu. V jeho případě vidíme ukázku změny na aplikaci a službu Curve.

Pokud si projdete přes nastavení, tak ve výsledku můžete používat alternativní aplikaci stejně, jako jste do této chvíle používali Apple Pay. Dokonce funguje i dvojí stisknutí zamykacího tlačítka pro vyvolání všech platebních karet, v tomto případě z Curve.

Jak je vidět na posledním snímku, tak Ondřej provedl i platbu a vše fungovalo bez komplikací. Zatím víme jen o Curve, ale je možné, že jsou kompatibilní i jiné aplikace. Bylo by docela vtipné, kdyby jednu takovou vydal Google a mohli byste platit pomocí Google Pay na iPhonech.



Domů Články Na iPhonech už můžete vyměnit Apple Pay za jinou službu

Předchozí článek Poslední rozloučení s Google Duo Stiknutím klávesy J se přesunete na starší článek, klávesa K vás přesune na novější.

💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.

💡ANKETA: Jak jste spokojeni s výdrží baterie svého telefonu? Výborná, vydrží mi i dva dny

V pohodě na jeden den

Večer už musím hledat nabíječku

Katastrofa, nosím powerbanku

Excelentní, vydrží tři a více dnů Nahrávání ... Nahrávání ...