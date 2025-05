Google zavádí automatický převod na přístupové klíče

Zdroj: Marketcircle

Ještě před lety, pokud jste chtěli mít účty lépe zabezpečené, museli jste si vymýšlet pro každou službu unikátní heslo. Následně došlo k rozšíření správců hesel, které nejenže umí generovat silná hesla, ale hlavně si je uloží, takže odpadá dost starostí. Nově zde ale máme přístupové klíče, které nahrazují hesla úplně. Google nyní zavádí navíc jednu užitečnou funkci.

Automatický převod

Do této chvíle jste mohli používat heslo nebo přístupový klíč, přičemž bylo na vás, co si zvolíte. Případný převod u služeb na přístupové klíče bylo ale nutné udělat manuálně, takže bylo nutné si projít nějaký proces. Google ale nyní zavádí možnost automatického převodu, takže o tom ani nemusíte vědět. Jednoduše po přihlášení do služby, který navíc podporuje tuto novou technologii, dojde k aktivaci přístupového klíče. Následně u dalšího přihlášení není potřeba zadávat heslo, použije se klíč uložený v zařízení. Jen se tedy ověříte na mobilu skrze PIN nebo biometriku.

Přístupové klíče můžete mít synchronizované napříč zařízeními. Výhodou je, že o heslu už nikdy neuslyšíte a v podstatě není možnost, aby vám ho někdo zkopíroval, když ho vlastně neznáte a nepoužíváte. Novinku ale nemusíte používat. Stačí jít do nastavení mobilu, následně vyhledat správce hesel a v nastavení deaktivovat automatické vytvoření přístupového klíče.

Stejná funkce je již nyní k dispozici v Chromu pro počítače. Samozřejmě se zde počítá s tím, že používáte právě správce hesel od Googlu. Nevýhodou této funkce je, že pokud nemáte k dispozici své vlastní zařízení a nemáte na zařízení svůj účet ve správci hesel, nelze využít přístupové klíče. Ty jsou ostatně zabezpečeně uloženy právě na zařízení, odkud se přihlašujete.

Zdroj: androidauthority.com

Předchozí článek Android 15 – které mobily mají dostupnou aktualizaci [aktualizováno] Stiknutím klávesy J se přesunete na starší článek, klávesa K vás přesune na novější.

💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.

💡ANKETA: Jaký operační systém používáte na mobilu? Android

iOS

Jiný (např. HarmonyOS)

Žádný, používám tlačítkový mobil Nahrávání ... Nahrávání ...