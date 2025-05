Google představuje hovory s překladem v reálném čase

Zdroj: Google

Takovým pomyslným svatým grálem je možnost komunikovat bez nutnosti se učit nový jazyk, případně používat nějakou zdlouhavou metodu k dorozumění. Někteří sní o technologii, která bude v reálném čase překládat vše, co řekneme a co slyšíme. Už nyní zde máme poměrně pokročilé technologie, ale k dokonalosti mají ještě daleko. I tak zde máme novinku, která míří do Google Meet.

Google se snaží využít své AI, Gemini a všechny nástroje i pro zlepšení komunikace. Jde to vidět u jeho nástroje pro překlad. Nově se tato novinka objevuje ve službě Google Meet, kde si budete moci zapnout překlad v reálném čase. Cokoliv, co řeknete, je druhé straně hned překládáno, ale ne do podoby titulků, výstup je skrze generovaný hlas.

Je zde nějaké zpoždění, ale nezní to špatně. Možná takový lehký návrat do dob rychlodabingu a VHS kazet. Sami se podívejte na ukázku, kterou Google zveřejnil.

Je zde samozřejmě několik omezení. To podstatné je to, že aktuálně jsou podporovány jen dva jazyky – angličtina a španělština. Později má dojít k rozšíření, ale Google nebyl nějak moc přesný. Nevíme, jestli se dočkáme podpory pro češtinu, ale můžeme doufat.

Zdroj: Tisková zpráva



