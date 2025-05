Google Fotky dostanou AI funkci na vytváření AI obrázků z vašich snímků

Zdroj: Dotekomanie.cz

Nedávno jsme vás informovali o možnosti skrytí obsahu z jiných aplikací v Google Fotkách a nyní zde máme ochutnávku budoucí funkce, která ani tak nebude praktická, jako spíše pro hraní.

Jako Studio Ghibli?

Novinka se soustředí na využívání AI nástroje pro generování nového obrázku na základě toho současného. Samotný projekt nese označení „bluejay“ a bude využívat AI možnosti od Googlu, v tomto případě půjde o generativní typ. Skoro by se dalo říci, že se jedná o nejpokročilejší filtr.

Aplikace Google Fotky již obsahuje zdrojové kódy k novince, která asi dostane označení Remix. Částečně se podařilo aktivovat patřičné části, díky čemuž máme lepší představu o tom, co se nabídne. Na druhém snímku lze vidět, že budete moci svou fotku nechat předělat do nějakého grafického stylu, třeba i do „Ghibli“. Bude jich ale více.

Jakmile jeden snímek takto vygenerujete, tak bude možné jej znovu předělat, tedy nechat ho překonvertovat do jiného stylu. Současně aplikace má i mechanismy, které asi budou odmítat předělávat nevhodný obsah, případně poškozený. Zatím ale nevíme, kdy se Google hodlá pochlubit s touto funkcí.

