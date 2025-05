Zdroj: Dotekomanie

Google oznámil zásadní novinku pro správu hesel ve svém prohlížeči Chrome – ten bude brzy schopen automaticky změnit slabá nebo kompromitovaná hesla bez nutnosti ručního zásahu uživatele. Funkce byla představena na konferenci Google I/O a do prohlížeče dorazí ještě letos.

Automatická změna hesla v Chrome: méně starostí, více bezpečí

Už nyní Chrome upozorňuje, pokud při přihlašování detekuje slabé nebo kompromitované heslo. V takovém případě zobrazí výzvu ke změně hesla. Nově ale půjde o zcela automatizovaný proces – pokud je web podporovaný, Chrome:

vygeneruje silné heslo

automaticky ho uloží do Správce hesel

a nahradí původní heslo bez nutnosti další akce od uživatele

Parisa Tabriz, viceprezidentka a generální manažerka pro Chrome, vysvětlila, že změna hesla je sice zásadní pro online bezpečnost, ale mnoho uživatelů ji odkládá, protože je to „otravné“. Nová funkce to má změnit: „Pokud víme, že něco zdržuje, lidé to prostě neudělají. Automatická změna hesla je proto vítězstvím jak pro bezpečnost, tak pro uživatelskou přívětivost.“

Kontrola zůstává v rukou uživatele

Přestože se jedná o automatizaci citlivého procesu, Google zdůrazňuje, že uživatel si stále zachová kontrolu. Žádné heslo nebude změněno bez vašeho souhlasu. Funkce tedy nebude hesla měnit pravidelně nebo bez upozornění – půjde o jednorázovou akci, kterou Chrome navrhne při detekci slabého nebo ohroženého hesla. Uživatel pak může automatickou opravu schválit.

Google oznámil tuto novinku na Google I/O také proto, aby poskytl vývojářům dostatek času na přípravu svých webových služeb. Weby a aplikace, které budou podporovat automatickou změnu hesla, se musí přizpůsobit nové metodice, která bude spuštěna později v roce 2025.

Zdroj: theverge.com



Domů Články Google Chrome automaticky změní vaše slabá hesla, nová funkce zvýšuje bezpečnost

Předchozí článek Mapy od Seznamu chystají novinky Stiknutím klávesy J se přesunete na starší článek, klávesa K vás přesune na novější.

💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.

💡ANKETA: Jak často instalujete aktualizace systému ve svém telefonu? Hned, jak jsou dostupné

Do týdne

Jen když mě k tomu něco donutí

Vůbec, ignoruju je

Nechávám to v automatickém režimu Nahrávání ... Nahrávání ...