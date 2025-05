Gemini konečně dostane vyhledávání

Zdroj: Google

AI nástroje, chatboti a další typy služeb nabízí poměrně zajímavé možnosti a nabízí řešení mnohých problémů, ale někdy společnosti zapomenou na celkem jednoduchou funkcionalitu. Například v Gemini si můžete konkrétní chat připnout a díky tomu jej netratíte mezi ostatními. To nemá ChatGPT, ale na druhou stranu ChatGPT má vyhledávání, což chybí v Gemini, ale to se změní.

Vyhledávání v Gemini

Je celkem úsměvné, že právě Gemini od Googlu nemá k dispozici tak základní funkci, jako je vyhledávání. Pokud nenajdete konkrétní vlákno, musíte jednoduše začít znovu. Naštěstí se pracuje na vyhledávání a Gemini nabídne tuto funkci, minimálně na webu. Již nyní mají tuto funkci k dispozici první uživatelé, ale asi dochází jen k testování.

Vyhledávání bude dostupné skrze ikonu lupy ve vedlejším panelu nahoře, ale také zde bude k dispozici i speciální adresa gemini.google.com/search-history. Ta zatím v našem případě ještě nefunguje.

Neočekávejte ale nějaké pokročilé vyhledávání. Jednoduše zadáte to, co chcete najít, a nabídnou se výsledky. Vždy je zde název chatu, úryvek a datum. Chybí jakékoliv pokročilé filtry, případně možnosti třídění. Zatím nevíme, jestli vyhledávací pole nabídne zkratky nebo vychytávky. Po nasazení na webu asi novinka po nějakém čase zamíří i do mobilu. Kdy se tak stane, zatím nevíme.

