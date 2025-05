Apple představuje nové funkce usnadňující používání systémů a aplikací

Zdroj: Apple

Ne každý má výhodu používat zařízení bez komplikací. Někteří uživatelé mají zhoršený zrak, sluch, motoriku a podobně. I proto operační systémy, a nejen ty, mají funkce usnadňující používání. Apple nyní představil hlavní novinky, které se co nevidět dostanou k uživatelům.

I do App Storu

Apple začal představením novinky v App Storu, tedy v obchodě s aplikacemi. Právě sem zamíří jedna menší sekce, která shrne všechny možnosti pro lepší používání. Uživatel se tak dozví, jestli konkrétní aplikace nabízí VoiceOver, hlasové ovládání, větší text, dostatečný kontrast, snížený pohyb, titulky a další.

Od roku 2016 se nabízí funkce lupy na iPhonech a iPadech a až nyní tato funkce přichází na macOS, ale v trochu jiné podobě. V tomto případě pracuje s foťákem na iPhonu, takže na větším displeji tak můžete vidět například informace na tabuli a podobně. Jsou podporovány i běžné USB kamery a je zde podpora i pro čtení dokumentů pomocí aplikace Desk View.

Do zařízení také míří novinka Braille Access, která bude dostupná pro iPhone, iPad, Mac a Apple Vision Pro. Apple uvádí, že díky vestavěné klávesnici bude jednodušší psát poznámky a navíc je zde hluboká integrace do celého systému. Jsou podporovány i speciální klávesnice. Také byla přidána podpora pro BRF. Navíc je zde i možnost živého přepisu do Braillova písma.

Všechna zařízení také dostávají novou čtečku textu v rámci přístupnosti, takže i nějak zformátovaný text je možné zobrazit v lepším kontrastu s větším písmem. Novinku jde použít dle Applu v jakékoliv aplikaci a také je dostupná v aplikaci Lupa. Jak jde vidět níže, tak kromě lepšího zobrazení textu se nabídne i předčítání, ale není jasné, jak je na tom podpora češtiny.

I na hodinky se myslelo. Na nich bude nově k dispozici živý přepis, tedy titulky, přičemž samotný iPhone bude sloužit jako mikrofon. Mobil tak lze přiložit k řečníkovi a číst si na hodinkách, co aktuálně říká. Skrze hodinky jde samozřejmě ovládat iPhone v případě této funkce.

Kromě toho Apple informuje ještě o dostupnosti aplikace Vehicle Motion Cues na MacOS, která se snaží zmírnit nevolnost z pohybu při jízdě v autě. Jsou zde i další vylepšení, zejména v oblasti sledování očí nebo alternativních prvků ovládání zařízení. Zajímavostí je, že systémy nyní podporují nový protokol pro podporu Switch Control for Brain Computer Interfaces (BCI), tedy takového příslušenství, pomocí kterého jde ovládat zařízení přímo myšlenkami, tedy mozkem. Může se jednat o měření mozkové aktivity i třeba skrze implantát.

Dokonce jsme se dočkali podpory pro větší text u CarPlay nebo možnost dočasně nastavit ovládání pomocí funkcí usnadnění přístupnosti při sdílení zařízení.

