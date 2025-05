Zdroj: Apple

Apple Intelligence 2.0: co nového chystá Apple nejen pro váš iPhone?

Apple se v roce 2023 pustil do umělé inteligence s vizí „AI pro všechny“. V roce 2025 však plánuje další velký krok – Apple Intelligence 2.0, vylepšenou generaci AI nástrojů, které přinesou nové schopnosti iPhonům a dalším jablečným zařízením.

Apple Intelligence 2.0 se blíží, jak na tom bude ale EU?

Siri se za poslední roky dočkala jen minimálních vylepšení. To by se však mělo změnit s příchodem iOS 19. Apple připravuje řadu nových funkcí, které promění Siri ve skutečně chytrého asistenta. Co nového Siri nabídne:

Podpora osobního kontextu – Siri pochopí, co je pro vás důležité na základě vašich návyků a dat

Vědomí o dění na obrazovce – možnost reagovat na obsah, který právě sledujete

Stovky nových akcí v aplikacích i mezi nimi – lepší integrace s aplikacemi třetích stran

Tyto funkce měly původně dorazit s iOS 18, ale byly odloženy. Nyní se očekávají letos na podzim. Navíc Apple pracuje na projektu zvaném „LLM Siri“, který v zákulisí označuje využití velkých jazykových modelů (LLM). Siri by tak měla umět:

komunikovat přirozeněji jako ChatGPT či Google Gemini

psát a shrnovat texty

efektivněji ovládat aplikace přes App Intents

Cílem je spuštění v rámci iOS 19.4 na jaře 2026, ale vývojový plán se může měnit.

Apple nechce zůstat pouze u vlastní technologie. Po úspěšné integraci ChatGPT do iOS 18 se chystá podpora dalších modelů. Google Gemini je podle CEO Sundara Pichaie blízko dohody s Applem a do budoucna se spekuluje i o Perplexity AI, která by měla umět interagovat s vestavěnými aplikacemi. Více alternativ znamená pro uživatele větší flexibilitu a přístup ke špičkovým AI funkcím bez nutnosti měnit platformu.

Apple také plánuje postupně rozšiřovat současné AI nástroje do více částí systému. Například Apple Music pravděpodobně získá Image Playground, generátor obrázků pro playlisty a aplikace jako Mail, Poznámky nebo Safari by mohly získat funkce pro generování textu, sumarizaci a doporučení Konkrétní novinky zatím Apple tají, ale podle informací z kódu obsaženého v iOS 18 se máme na co těšit.

Na loňské WWDC Apple představil řadu AI novinek, z nichž některé dorazily později nebo byly odloženy. Letos očekáváme podobný scénář: část funkcí bude dostupná ihned, další v průběhu roku. Navíc je zde problém a tím je EU a její legislativa na kterou Apple se svou AI naráží a tím pádem mnoho funkcí v EU není a možná ani nebude dostupných.

