Android dostává nativní podporu pro digitální doklady, i občanky a další

Mít doklad totožnosti nebo cokoliv podobného není nic nového. Spíše se tyto technologie začínají rozšiřovat. Dá se říci, že jsou zde dvě cesty. V první řadě se zde nabízí například digitální peněženka, který může sloužit pro platební karty, řidičáky, občanky a další doklady. Zde je ale potřeba, aby se vydavatel domluvil s Googlem nebo jinou společností s vlastní digitální peněženkou a následně oba subjekty zavedly podporu. Druhá cesta je přímější. Například stát vydá vlastní aplikaci, která nese takové doklady.

Obě cesty se nyní uplatňují, ale s nárůstem takových aplikací vzniká i nepříjemná uživatelská zkušenost. První musíte najít vhodnou aplikaci, až pak dokončit systém ověření. Google se touto problematikou začal zabývat a nyní přichází s elegantním řešením.

Digitální doklad v mobilu

V tomto případě nejde o nějakou třetí možnost, případně náhradu aktuálních způsobů. V podstatě přidává do Androidu přímou podporu pro standardy OpenID4VP a OpenID4VCI, které se právě používají ve spojení s digitálními doklady. Je zde centralizované místo v systému Android, které se jmenuje DigitalCredential API (v rámci Credential Manageru).

Mobilní telefon dostane požadavek například na ověření identity, případně zletilosti. Je jedno, jestli to bude skrze nějaké zařízení, ke kterému přiložíte mobilní telefon, nebo to bude webová stránka s využitím W3C Digital Credential API. Operační systém přijme požadavek a rovnou nabídne uživateli doklady, které by měly odpovídat požadavku. Jak můžete vidět níže, doklady mohou být z různých aplikací. Vy rovnou vidíte, jaká data by se sdílela ve výsledku a z jaké aplikace.

Po zvolení vhodného dokladu systém deleguje požadavek přímo do aplikace pro pokračování sdílení daných dat. Můžete tak mít v mobilu klidně o několik aplikací s digitálními doklady, ale systém s nimi bude umět pracovat, pokud budou podporovat toto řešení. Současně je zde i zpětná podpora, tedy že bude moci vydavatel digitálního dokladu poslat například letenku do mobilu a vy si vyberete, kam se uloží.

Vzhledem k tomu, že se chystá evropská digitální peněženka, tak je možné, aby podporovala tento způsob. Ostatně také bude pracovat s výše uvedenými standardy OpenID. Navíc česká aplikace eDoklady je podporuje. Digitální a informační agentura již obdržela náš dotaz na podporu této novinky a jakmile se cokoliv dozvíme, budeme vás informovat.

Google již stihl s partnery zahájit adopci této novinky a mezi první společnosti patří Uber, Bumble, Amazon a další. Nyní to tedy bude záviset na vydavatelích digitální peněženek nebo aplikací s doklady, jestli zapracují nativní podporu systému Android. Nemusí tak učinit, ale v takovém případě se nebudou takto centralizovaně nabízet doklady.

