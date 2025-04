X neplánuje zrušit přímé zprávy. Paniku vyvolala nešťastná odpověď vývojáře

Na sociální síti X to na chvíli vypadalo, že přímé zprávy (DMs) čeká konec. Jediný komentář vývojáře vyvolal vlnu paniky a spekulací, že platforma odstraní jednu ze svých nejdůležitějších funkcí. O pár hodin později ale společnost vše uvedla na pravou míru – šlo pouze o špatně formulovanou poznámku.

Celá situace začala poměrně nevinně. Jeden z uživatelů X nahlásil chybu a označil vývojáře, aby se na problém podíval. Odpověď, kterou obdržel, ale byla nečekaně strohá a alarmující: „Tato stránka bude brzy smazána, takže ne.“ Na následný dotaz: „Takže už žádné další žádosti o zprávy?“ vývojář přilil do ohně: „Ne, ne jako zprávy s žádostí, ale jako celé DMs brzy zmizí.“

Během několika minut se odpověď rozšířila napříč platformou a uživatelé začali spekulovat, zda se Elon Musk rozhodl úplně zrušit soukromou komunikaci. Reakce byly ostré a často sarkastické – mnozí se ptali, proč by někdo X vůbec používal, pokud by platforma přišla o tak zásadní funkci. Zazněly komentáře jako „To zní jako hrozný nápad“ nebo „Bez zpráv už to není Twitter.“

Netrvalo však dlouho a jiný zaměstnanec X vstoupil do diskuze, aby situaci objasnil. Podle jeho vysvětlení nešlo o zrušení přímých zpráv jako takových, ale pouze o přepracování samotné stránky nebo její technické struktury. Jinými slovy – DM funkce zůstává, ale zřejmě projde redesignem nebo zásadní technickou modernizací. Původní vývojář následně upravil svůj příspěvek a připojil vysvětlení, že jeho sdělení bylo nesprávně pochopeno a že nešlo o zrušení celé funkce, ale o technickou úpravu.

No, not like request messages but like the whole entire DM’s will be gone soon

— Zach Warunek (@ZachWarunek) April 16, 2025