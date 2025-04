WELOCK: Velikonoce přinášejí velké slevy

Zdroj: WELOCK

Renomovaný výrobce chytrých zámků WELOCK aktuálně přináší zajímavou možnost. V nadcházejícím období Velikonoc máte možnost využít speciální slevové kupony, a doplnit si tak dveře vaší domácnosti o chytrý zámek za velmi výhodnou cenu.

Sáhněte po klasice

Evergreenem v nabídce výrobce je stále populární typ s názvem WELOCK Smart Lock Touch41. Velmi snadno a rychle jej nainstalujete do dveří o tloušťce 50–100 mm, a je tedy vhodný jak do dveří interiérových, tak i vstupních.

Nejdůležitějším prvkem tohoto chytrého zámku je nenápadná, ale spolehlivá čtečka otisků prstů. Vestavěná paměť zvládne uchovat až 100 různých otisků, takže každý ze členů rodiny může používat hned několik prstů. Trochu konzervativnější, ale stále pohodlnou možností je možnost použití 3 přibalených RFID karet, které se pohodlně vejdou jak do peněženky, tak do nejmenší kapsičky. A velmi komfortní je i možnost používat jako klíč váš mobilní telefon: neboť ruku na srdce – jak často bez něj odcházíte z domu?

A co konkrétně u tohoto modelu přináší slíbená Velikonoční sleva? To posuďte sami: zatímco běžná cena je 4 827 Kč, v rámci této akce jej pořídíte se slevou 1 455 Kč, takže za tento chytrý zámek zaplatíte jen 3 372 Kč, pochopitelně včetně dopravy. Je ovšem třeba použít slevový kód, takže si pište: „EASTER57“. Zámek je pro vás připraven v evropském skladu, takže se dočkáte velmi rychle. A pozor: při objednání z oficiálních stránek WELOCK získáváte automaticky prodloužení standardní záruky na 3 roky. Objednávat můžete ZDE.

Novinka v nabídce: 6 v 1

Novinkou v portfoliu je nový chytrý zámek WELOCK Smart Lock ToucA51. Ten kombinuje vlastnosti modelů Touch41 a PCB41. Má totiž jak čtečku otisků prstů, tak klávesnici pro zadání číselného kódu. Můžete tedy uložit až 100 různých otisků prstů, a až 200 uživatelských kódů. Navíc je možno zámek odemykat a zamykat pomocí přiložené RFID karty, mobilní aplikace WELOCK (iOS a Android), bezdrátově přes Wi-Fi prostřednictvím hubu WIFIBOX3, a také pomocí záložního USB připojení v případě vybití baterie chytrého zámku.

Klávesnice pro číselné kódy je velmi vhodná například pro Airbnb ubytování. Tento model má navíc jedno důležité bezpečnostní vylepšení, které ochrání bezpečnost zadávání kódů: nemusíte zadat jen správný kód, ale k tomu několik náhodných číslic před a za kódem, abyste zmátli případné nežádoucí zvědavce.

Instalace tohoto chytrého zámku ve neuvěřitelně snadná, stačí vám šroubovák. Model ToucA51 je určen pro dveře o tloušťce 30 až 70 milimetrů.

Velikonoční sleva vám zpříjemní nákup i tohoto výrobku: namísto běžné ceny 4 318 Kč teď zaplatíte pouze 2 786 Kč, opět včetně dopravy. Stačí použít ten správný slevový kód: „EASTER60“. Objednávat můžete ZDE.

Dveře pod kontrolou už navždy

Vhodným doplněním vaší domácnosti může být i tento chytrý dveřní senzor WELOCK Smart Lock Door Sensor. Ten vás totiž provždy zbaví starostí a přemýšlení, zda jste nenechali vaši domácnost otevřenou. Pomocí bezplatné WELOCK aplikace se můžete okamžitě přesvědčit, zda je vše v pořádku. Nenechte se mýlit – i když v názvu stojí slovo „dveřní“, dá se stejně snadno použít třeba na okna.

Další šikovná záležitost: nechte si poslat upozornění pokaždé, když se vaše dítě vrátí domů. I to hravě zvládne chytrý dveřní senzor od WELOCK, který si hravě zvládnete nainstalovat na dveře a dveřní rám během několika málo minut. A co je ještě lepší: tento pocit klidu a kontroly si můžete dopřát jen za 741 Kč. Opět platí, že při objednávce z oficiálního e-shopu WELOCK získáváte automatické prodloužení záruky na 3 roky. Objednávejte tedy ZDE.

A ještě na závěr: Veselé Velikonoce!

