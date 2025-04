Recenze MacBook Air M4 – vyplatí se přejít z M1?

MacBook Air M4; zdroj: Dotekománie

Apple nedávno představil nový MacBook Air s procesorem M4. Ten přináší jen pár drobných novinek, kde hlavní roli hraje čip Apple M4. Mezi další novinky patří nová barva, vylepšená přední kamera nebo změněné tlačítko. Jak si vede ve srovnání s MacBookem Air M1? Vyplatí se už upgradovat?

Konstrukce

Konstrukce je vlastně úplně stejná jako vloni a předloni už od MacBooku Air M2. Tady není moc, co nového popisovat a odkážu na moji loňskou recenzi modelu MacBook Air M3. Stále je to velmi přenosné a tenké zařízení. Nová je však jedna barevná varianta a to blankytně modrá. Ta na slunci vypadá jako modrá, v interiéru ve stínu s méně světlem spíše jako stříbrná. Mohl se Apple více odvázat a dát nám sytější modrou? Mohl, ale upřímně se mi tento decentní nádech asi líbí více.

Z nabídky pak zmizela vesmírně šedá, což je trochu škoda, měl jsem tento odstín rád. Na druhou stranu byl už ale docela okoukaný a spojený spíš se starým Macbookem Pro (s tím prvním co měl primárně USB-C a Touchbar).

Na test nám dorazila 15” verze, která nabízí už solidní plochu displeje na práci. Pokud si jako já změníte velikost zobrazení na více místa, vejde se toho na displej opravdu hodně (rozlišení odpovídá 1920 x 1243). Za mě však na mojí práci preferuji přenosnější a menší 13” verzi. Vejdete se s ní všude lépe, ať už do kavárny, letadla nebo na tiskovou konferenci.

Zcela nenápadná změna je úprava klávesy na ztlumení hlasitosti (úplné ztlumení). Ta totiž dostala novou ikonku – místo reproduktoru bez jakéhokoliv čárky je nově reproduktor přeškrtnutý. To chválím, je totiž hned na první pohled jasné, co tlačítko dělá a nebude se tolik plést se tlačítkem pro snížení hlasitosti. Klávesnice jako taková je skvělá a jelikož je v podstatě stejná jako na MacBooku Air M1, na kterém píšu články, vyhovuje mi.

Nová je pak také čelní kamera. Stále tu máme nesmyslně velký výřez, který jakoby naznačoval přítomnost FaceID. To tu ale není, a pro odemykání se musíte spokojit s TouchID. To mi osobně ale tolik nevadí, funguje spolehlivě. FaceID by se nicméně hodilo třeba na vyplňování hesel v prohlížení jelikož TouchID vyžaduje akci přiložení prstu. U FaceID se jen podíváte do kamery.

Fotoaparát v horním výřezu byl nicméně vylepšený a nově nabízí 12 MPx a funkci Center Stage. Díky tomu při telefonování kamera zabírá vždy osoby v hledáčku i pokud se pohybují. Dále je tu také režim Desk view, kterým můžete snímat třeba to, co zrovna píšete na stole. Tyto funkce nejsou nové, známe je už z ostatním Maců, jsem ale rád, že se dostaly i do Aira. Oproti MacBooku Air s M1 je to totiž výrazný skok kupředu. Ten totiž neměl příliš kvalitní kameru, navíc jen s rozlišením 720p. Zde máme 1080p.

Výbava portů je stále stejná, na jedné straně máme dvě USB-C (Thunderbolt 4) a také MagSafe konektor pro nabíjení. Nabíjet ale stále můžete i přes USB-C, což mi přijde praktičtější. Při cestování vám totiž stačí jen jeden USB-C kabel na dobíjení iPhone, MacBook a dalšího příslušenství. Potěšující zprávou letošní generace je podpora připojení dvou externích monitorů zároveň při otevřením víku. Získáte tak celkem tři aktivní displeje zároveň. To je super, osobně ale dva externí monitory nemám a tak jsem toto nevyzkoušel.

Výkon v čele s M4

Novinkou je samozřejmě čip Apple M4. Ten si svoji premiéru odbyl už minulý rok, což ale vůbec nevadí. Je zde nějaký revoluční skok oproti čipu M3? Úplně není, je to jednoduše pozvolná evoluce čipu z vlastních dílen. Apple v jeho materiálech nový M4 pořád porovnává s posledním Airem s procesorem Intel Core i7. Tam je skok ve výkonu opravdu velice razantní a má být až 23x rychlejší. Za mě je tohle ale už historie, a čipy od Applu už tu s námi jsou skoro pět let.

Při srovnání s čipem Apple M1 výrobce uvádí, že je novinka až dvakrát rychlejší. Tomu musím dát za pravdu, provedl jsem základní test exportu 45 fotek ve formátu RAW se základní úpravou ze zrcadlovky, do JPEGu s nastavenou kvalitou na hodnotu 70. Níže můžete vidět výsledek. Nový MacBook Air byl opravdu zhruba dvakrát rychlejší.

Adobe Lightroom Classic – export 45 fotek RAW, upravených, do JPEG, kvalita 70:

Apple M1 – 52-53 sekund

Apple M4 – 28-30 sekund

Geekbench 6 pak také naznačuje zhruba dvojnásobný procesorový výkon. Skóre můžete vidět níže. Spustil jsem ale i benchmark Geekbench AI a zde je vidět silnější nárůst, zhruba 4-5x. Pokud tak na MacBooku používáte a hodně pracujete s AI aplikacemi, skok může být výrazný.

Ve srovnání s MacBookem Air M1 tu již máme v základu 16 GB operační paměti, což je skvělá zpráva. Osobně jsem totiž kdysi u svého M1 MacBooku za 16 GB připlácel 6 tisíc korun. Zde tak žádný rozdíl nevidím. Testovali jsme totiž také 16GB verzi. V prodeji je pak ještě 24GB a 32GB verze. Příplatky jsou ale stále masivní, za 32 GB připlatíte 12 tisíc korun.

Základní úložiště má však stále jen 256 GB. Tady bych už v roce 2025 rád viděl jako základ 512 GB, protože těch 256 GB mám a po pár letech je to málo. Externí SSD je tak skoro nutnost.

Back In Service běhá velice pěkně na vysoké detaily. Po chvilce hraní se v oblasti nad klávesnicí MacBook solidně zahřál, a je to logické. Nemá žádné aktivní chlazení. To osobně považuji za výhodu, jelikož nemá žádný větráček, žádnou aktivní část. Pokud však hledáte mašinu na dlouhé hraní či podobné náročné činnosti, doporučuji zvážit MacBook Pro.

Výdrž baterie

Za hodinu psaní na přímém slunci s maximálním jasem ubyde zhruba 10-12 procent baterie. Při přehrávání videa z internetu lze s vyšším jasem (3/4 intenzity) pozorovat podobný pokles baterie, tedy zhruba 1 hodina přehrávání ubere 10 procent. Celkovou výdrž tak lze zhodnotit při mém používání na zhruba 10 hodin, což je super. A je to zhruba stejně jako na starším MacBooku Air M1. Ostatně podle dat Apple oba modely vydrží až 15 hodin bezdrátového prohlížení webu a až 18 hodin streamování videa. Tady bude ohromný skok kupředu především pokud budete upgradovat se starším MacBookem s procesorem Intel.

Nabíjení jsem změřil a s mým výkonnějším adaptérem se výkon pohyboval na hodnotách 45-48 W, což ale není maximum, jelikož je zde podpora rychlého nabíjení až 70 W. V balení dostanete ale poměrně pomalou nabíječku. Volit můžete buď 30W adaptér s jedním USB-C a nebo si připlatit za 35W s dvěma USB-C porty. Ten jsme našli i u našeho testovacího kousku. Při změření se výkon dobíjení pohyboval na hodnotách 36-37W. Níže můžete vidět průběh dobíjení tímto Apple adaptérem z balení.

19:25 – 13 %

19:55 – 32 %

20:25 – 49 %

20:55 – 70 %

21:29 – 93 %

21:59 – nabito

Zhodnocení

MacBook Air možná nikdy nebyl lákavější než nyní. To zní jak slova z nějaké reklamy, nicméně skutečně chválím nedávné zvýšení základní paměti a letošní zlevnění zpět na základní cenu od 29 990 Kč. Novému MacBooku vlastně ani není moc, co vytknout. Apple letošní model vyladil o novou kameru, výkonnější čip nebo novou barvu. Není to žádná revoluce, ale to ani nemá být. Kritiku si výrobce nicméně zaslouží za drahé příplatky, pokud chcete například větší RAM nebo SSD. Nepotěší také absence podpory češtiny v Apple Intelligence, přitom u ostatních vidíte, že v dnešní době podpora našeho jazyka už není takový problém.

A co majitelé MacBooku Air M1, mají letos už poprvé důvod upgradovat? Zcela upřímně nejspíš ne, ale je to na zvážení. Sám stále tento model z roku 2020 používám dnes a denně a nepřijde mi, že bych měl pomalý stroj. Nový MacBook Air M4 je samozřejmě výkonnější, ale skok stále není tak markantní. Proč bych ale možná na novinku s M4 upgradoval? Protože mám pouze základní 256GB SSD a to se ukázalo jako špatná volba, určitě bych doporučil větší.

MacBook vám totiž vydrží sloužit roky a za ty roky se vám to úložiště zkrátka zaplní. Druhým důvodem k upgrade pak může být stav vaší baterie. Nakonec získáte i nový modernější design s tenčími rámečky, což může být také důvod. Mně osobně se ale možná starší design Air s M1 líbil o něco více.

A pokud máte MacBook Air s Intel čipem, tak zde bych vůbec nepřemýšlel a do novinky rozhodně investoval.



