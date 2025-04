Instagram nasazuje AI pro kontrolu věkové hranice mladistvých

Zdroj: Dotekomanie.cz

Instagram, platforma oblíbená především mezi mladými uživateli, zahajuje nový krok v oblasti digitální bezpečnosti. Od dnešního dne Meta rozšiřuje použití umělé inteligence pro ověřování věku uživatelů. Cílem je identifikovat teenagery, kteří při zakládání účtu uvedli nepravdivý věk, a nastavit jim automaticky přísnější podmínky ochrany v rámci účtu pro mladistvé.

AI na Instagramu odhalí lživé údaje o věku

Není žádným tajemstvím, že mnoho teenagerů při registraci na sociální sítě uvádí vyšší věk, než ve skutečnosti mají. Minimální věková hranice pro možnost vytvořit si účet je 13 let a mladiství se považují všichni, kteří ještě nedosáhli hranice 18 let. Meta na to reaguje technologií, která analyzuje různé signály – například zapojení do obsahu, chování v aplikaci či způsob interakce – a porovnává je s typickými vzory pro mladistvé uživatele.

Nově bude Instagram využívat AI k proaktivní detekci účtů, které se podle dat chovají jako teenageři, i když mají v profilu uvedeno dospělé datum narození. Pokud systém takový účet identifikuje, automaticky ho přepne do režimu účtu mladistvého.

Účet mladistvého: bezpečnější prostředí pro mladé uživatele

Režim účtu mladistvého zahrnuje řadu bezpečnostních opatření:

soukromé nastavení účtu je výchozí volbou

omezená možnost přijímat zprávy od neznámých osob

filtrovaný obsah, který má být vhodnější pro mladé uživatele

Tato pravidla byla zavedena už v roce 2023 a vztahují se na všechny uživatele, kteří jsou podle údajů mladší 18 let. Nyní se však budou vztahovat i na ty, které systém pomocí AI odhalí jako potenciální teenagery, a to bez ohledu na uvedené datum narození.

Možnost korekce a zapojení rodičů

Meta připouští, že AI nemusí být vždy stoprocentně přesná. Z tohoto důvodu bude mít uživatel možnost nastavení změnit a přizpůsobit. Kromě toho bude platforma informovat rodiče skrze oznámení, aby mohli se svými dětmi otevřít diskuzi o důležitosti pravdivého uvádění věku na internetu.

Tento krok je součástí širší iniciativy zaměřené na bezpečnost mladistvých na internetu, kterou Meta v posledních měsících postupně rozšiřuje. Mezi další novinky patří i sociální funkce jako Blend, která umožňuje sdílené sledování Reels mezi přáteli.

