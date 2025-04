Apple chystá revoluci v aplikaci Zdraví, dostane AI lékaře a personalizovaného kouče

Zdroj: Midjourney

Apple připravuje zásadní upadte ve své aplikaci Zdraví, která by mohla změnit způsob, jakým lidé přistupují ke svému zdraví a životnímu stylu. Podle nejnovějších informací z newsletteru Power On od Marka Gurmana z Bloombergu pracuje společnost na projektu s interním označením Project Mulberry, jehož výsledkem má být nová verze aplikace Apple Zdraví s vestavěným agentem umělé inteligence.

Do aplikace Apple Zdraví míří AI

Tato nová generace aplikace má fungovat jako osobní digitální lékař a zdravotní kouč v jednom. AI má být schopna analyzovat uživatelská zdravotní data, vyhodnocovat vzorce chování a na jejich základě doporučovat změny životního stylu. Na rozdíl od stávajících funkcí, které se zaměřují spíše na sledování dat, má nová služba nabízet i aktivní poradenství, podobně jako by to udělal skutečný lékař. Kromě toho aplikace nabídne vzdělávací videa s reálnými lékaři, která pokryjí široké spektrum zdravotních témat, a budou sloužit jako důvěryhodný zdroj informací. Zde se ale uživatelé budou muset smířit s faktem, že videa budou pravděpodobně v anglickém jazyce.

Další plánovanou funkcí je výrazné rozšíření sledování stravy, což je oblast, která byla dosud v rámci aplikace Zdraví poměrně okrajová. Apple chce, aby uživatelé mohli lépe zaznamenávat a vyhodnocovat svůj jídelníček, a to ideálně v kombinaci s doporučeními od AI. V rámci cvičení se pak počítá i s využitím kamery k analýze pohybu, která by mohla nabídnout korekci formy při tréninku, podobně jako to dnes umí některé specializované fitness aplikace.

Nová služba, která se zatím neoficiálně označuje jako Health+, by se mohla objevit někdy na jaře, či v létě příštího roku. Apple už nyní spolupracuje s týmem lékařů, jejichž odborná data slouží k trénování AI modelu, a zároveň plánuje otevřít specializované produkční studio v Kalifornii, kde bude vznikat edukační obsah.

Aby aplikace oslovila i širší veřejnost, Apple údajně hledá známou osobnost z oblasti medicíny, která by se stala „tváří“ nové služby. Podobně jako tomu bylo u Fitness+ s trenéry, i zde se očekává zapojení lékaře „celebrity“ který bude prezentovat obsah a posilovat důvěru veřejnosti ve zdravotní poradenství poskytované umělou inteligencí.

Přestože Apple zatím oficiálně žádnou z těchto informací nepotvrdil, vývoj Health+ zapadá do širší strategie společnosti, která se stále více zaměřuje na oblast zdraví, prevence a wellness. Kombinace pokročilých senzorů v Apple Watch, zázemí v podobě zdravotnických expertů a nově i schopností AI dává Applu příležitost vytvořit jednu z nejkomplexnějších a nejdůvěryhodnějších zdravotních platforem na trhu. Pro ČR a EU obecně je ale tat aktualizace jedním velikým otazníkem. Vzhledem k mnoha právním omezením, které drží Apple na území EU zkrátka je otázkou, zdali se tato aktualizace k nám vůbec dostane.

