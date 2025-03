TikTok přidává nové funkce pro teenagery a jejich rodiče

Zdroj: Dotekomanie.cz

TikTok oznámil novou sadu funkcí, které mají pomoci teenagerům i rodičům nastavit zdravější digitální návyky. Nové nástroje přinášejí větší kontrolu rodičům a zároveň podporují mladé uživatele v omezení času stráveného na platformě.

Větší kontrola pro rodiče na platformě TitTok

Nové funkce v rámci Family Pairing umožňují rodičům lépe sledovat a řídit aktivitu jejich dětí na TikToku. První novinkou je Time Away, která umožňuje blokovat přístup na TikTok v časech určených rodičem. Mohou si nastavit opakující se harmonogram přestávek, které pomohou teenagerům regulovat čas strávený na sociální síti. Pokud se plány změní, teenager může požádat o extra čas, ale konečné rozhodnutí je vždy na rodičích.

Druhou novinkou je Following Transparency, která rodičům umožní vidět, koho jejich dítě sleduje a kdo sleduje jeho, včetně účtů, které jejich dítě zablokovalo. Tyto funkce doplňují již existující sadu nástrojů pro rodičovskou kontrolu, která zahrnuje například omezení obsahu nebo řízení soukromí. TikTok také zavádí nové nástroje přímo pro teenagery, které mají podpořit zdravější používání aplikace.

Funkce Wind Down je určena pro uživatele mladší 16 let, kteří jsou na TikToku po 22. hodině. V takovém případě se jejich For You feed dočasně přeruší a zobrazí se celoplošná obrazovka s uklidňující hudbou, která je má upozornit na pozdní hodinu. Pokud se rozhodnou pokračovat, po chvíli se objeví další, hůře ignorovatelné upozornění. TikTok plánuje tuto funkci rozšířit o meditace, které by měly pomoci se zlepšením kvality spánku.

Další novinkou je vylepšené hlášení obsahu. Pokud teenager nahlásí video, které porušuje pravidla TikToku, bude mít možnost současně upozornit rodiče nebo jiného důvěryhodného dospělého – i když nevyužívají Family Pairing.

TikTok se stále více zaměřuje na zodpovědné používání své platformy, což je klíčové zejména pro mladší uživatele. Ačkoli systémy jako Apple Screen Time již umožňují řízení času stráveného na sociálních sítích, přímé nástroje integrované do TikToku mohou být efektivnějším řešením.

Nové funkce dávají rodičům více možností, jak řídit aktivitu jejich dětí, a zároveň motivují teenagery k vědomějšímu používání aplikace. TikTok tím reaguje na kritiku ohledně návykovosti sociálních sítí a snaží se vytvořit vyváženější digitální prostředí.

