Nový druh útoku na LinkedInu v Česku: kyberzločinci lákají vývojáře na falešné nabídky práce a kradou kryptoměny

Zdroj: LinkedIn

Výzkumníci zabývající se kybernetickou bezpečností ve společnosti Gen, poskytovatele produktů Avast, AVG, Norton a CCleaner, odhalili nový typ útoku na LinkedInu, který se šíří i v České republice. Hackeři se zaměřují na mladé front-end vývojáře, zejména ty, kteří se specializují na NFT a blockchain, a lákají je na vývoj fiktivních platforem.

Nový druh útoku ohrožuje uživatele sítě LinkedIn

Po oslovení oběti falešný náborář nabídne lukrativní práci s vysokým platem. Jakmile vývojář projeví zájem, útočník mu pošle odkaz na repozitář s testovacím kódem a žádá ho, aby si ho naklonoval do svého počítače, spustil lokální server a pracoval offline. Co vypadá jako běžný testovací úkol, ve skutečnosti ukrývá malware, který krade přihlašovací údaje, údaje z kryptopeněženek, a dokonce do počítače instaluje software na těžbu kryptoměn.

Jak útok funguje?

Útočník inicializuje kontakt na LinkedInu, kde předstírá, že hledá vývojáře pro decentralizovanou aplikaci (DApp) zaměřenou na obchodování s videohrami pomocí NFT. Po několika zprávách poskytne odkaz na repozitář hostovaný na Bitbucketu, který obsahuje zdánlivě legitimní dokumentaci a architekturu projektu.

Pod povrchem však repozitář ukrývá škodlivý JavaScriptový soubor, který po spuštění:

krade přihlašovací údaje,

exfiltruje data z kryptopeněženek,

stahuje a spouští další škodlivé soubory pomocí Python loaderu.

Dvoufázový útok: od krádeže údajů po úplné ovládnutí systému

První fáze: spuštění JavaScriptu

Úvodní skript funguje jako infostealer, zaměřuje se na:

konfigurace kryptopeněženek, zejména na síti Solana,

uložené přihlašovací údaje v prohlížečích, jako jsou Chrome a Firefox,

další citlivá data, která mohou být použita pro další útoky,

poté stáhne Python loader, který provede druhou fázi útoku.

Druhá fáze: převzetí kontroly nad systémem

Python loader spustí trojského koně pro vzdálený přístup (RAT), který umožní útočníkovi:

Spouštět příkazy na infikovaném zařízení.

Zachytávat obsah schránky, což může vést k odcizení kryptoměnových transakcí.

Stahovat další škodlivé soubory.

Ukončovat procesy v prohlížečích, aby narušil aktivitu uživatele.

Vyhledávat a exfiltraci citlivých souborů jako .env, readme nebo .git.

Součástí útoku je také XMRig kryptominer, který zneužívá výkon počítače oběti k těžbě kryptoměn. To vede k zvýšené spotřebě energie a snížení výkonu systému.

Spojení s hackerskou skupinou Lazarus

Důkazy naznačují, že za útoky stojí nechvalně proslulá severokorejská hackerská skupina Lazarus. Použití malwarových nástrojů BeaverTail a InvisibleFerret, které jsou typické právě pro Lazarus, ukazuje na jejich možné zapojení. Lazarus je známý svými sofistikovanými kyberútoky zaměřenými na finanční zisky, včetně krádeží kryptoměn.

Nebezpečí pro firmy a jednotlivce

Útoky tohoto druhu mohou mít dalekosáhlé důsledky. Kromě krádeže kryptoměn a přihlašovacích údajů mohou útočníci:

Infikovat firemní systémy prostřednictvím ukradených přístupových údajů.

Nasadit ransomware, který může firmám způsobit milionové škody.

Zneužít napadená zařízení k dalším útokům, což rozšiřuje dopad hrozby.

Jak se bránit?

Tento případ je důležitým varováním pro vývojáře i zaměstnavatele. Pro snížení rizika kybernetického útoku jsou doporučené následující opatření.

Ověřovat důvěryhodnost náborářů – před testováním kódu si domluvte videohovor, zkontrolujte firmu a ověřte její historii.

– před testováním kódu si domluvte videohovor, zkontrolujte firmu a ověřte její historii. Prověřovat repozitáře před spuštěním kódu – analyzujte soubory na přítomnost podezřelých skriptů a používejte bezpečnostní nástroje.

– analyzujte soubory na přítomnost podezřelých skriptů a používejte bezpečnostní nástroje. Nebýt naivní u podezřele vysokých nabídek – pokud něco zní příliš dobře, pravděpodobně to není pravda.

– pokud něco zní příliš dobře, pravděpodobně to není pravda. Spouštět neznámý kód v sandboxu – izolované prostředí zabrání infekci hlavního systému.

– izolované prostředí zabrání infekci hlavního systému. Držet se aktuálních bezpečnostních trendů – sledování nejnovějších hrozeb pomáhá identifikovat podezřelé aktivity dříve, než se stanou nebezpečnými.

Tento sofistikovaný útok poukazuje na to, že kyberzločinci stále častěji využívají sociální inženýrství k získání důvěry svých obětí. Vývojáři, zejména ti méně zkušení, by měli být mimořádně opatrní při přijímání pracovních nabídek, které vyžadují stahování a spouštění neznámého kódu.

Rostoucí propojení mezi kyberkriminalitou a technologickými inovacemi znamená, že obrana proti těmto útokům musí být neustále aktualizována a posilována. Vzdělávání a obezřetnost jsou klíčem k bezpečnosti v digitálním světě.

Zdroj: Tisková zpráva



Domů Články Nový druh útoku na LinkedInu v Česku: kyberzločinci lákají vývojáře na falešné nabídky práce a kradou kryptoměny

Předchozí článek Realme P3 Ultra 5G je odolná novinka se slušnou výbavou Stiknutím klávesy J se přesunete na starší článek, klávesa K vás přesune na novější.

💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.

💡ANKETA: Jaký typ tarifu používáte? Předplacená karta

Paušál (měsíční tarif)

Firemní tarif Nahrávání ... Nahrávání ...