Instagram testuje novou funkci „community chat“ ve stylu Discordu

Zdroj: Dotekomanie.cz

Instagram pravděpodobně připravuje novou funkci „community chat“, která umožní uživatelům organizovat skupinové konverzace až pro 250 lidí. Tato dosud neoznámená funkce byla objevena vývojářem Alessandrem Paluzzim, který je spolehlivým zdrojem odhalování novinek v aplikacích od společnosti Meta.

Komunitní chaty ve stylu Discordu míří do Instagramu

Podle uniklých snímků obrazovky by měly komunitní chaty fungovat podobně jako skupiny na Discordu. Uživatelé si budou moci vytvářet vlastní chatovací místnosti zaměřené na konkrétní témata a řídit, kdo se k nim může připojit. Každá skupina bude mít maximální kapacitu 250 členů.

Na rozdíl od kanálů pro vysílání, kde mohou tvůrci pouze jednostranně komunikovat se svými sledujícími, v komunitních chatech budou moci přispívat všichni členové.

Instagram do nové funkce zahrne také nástroje pro moderaci. Správci budou mít možnost mazat zprávy a vylučovat členy, aby udrželi konverzaci v bezpečných mantinelech. Meta navíc bude chaty kontrolovat podle svých komunitních pravidel.

V tuto chvíli není jasné, kdy (nebo zda vůbec) se funkce dostane do ostrého provozu. Mluvčí Instagramu potvrdil, že se jedná o interní prototyp, který zatím není testován mimo společnost.

Meta však již v minulosti podobné nástroje do svých aplikací integrovala. WhatsApp představil „Komunity“ v roce 2022, přičemž stejný koncept se brzy objevil i na Facebooku a Messengeru. Tehdy Mark Zuckerberg uvedl, že cílem bylo pomoci lidem snadněji se spojit s ostatními, kteří sdílejí jejich zájmy.

Pokud se komunitní chaty skutečně dostanou do aplikace, mohly by zásadně změnit způsob, jakým lidé na Instagramu komunikují. Mohlo by jít o silnější nástroj pro budování komunit, který by tvůrcům i běžným uživatelům poskytl nový prostor pro interakci – a zároveň by mohl konkurovat Discordu a WhatsAppu.

Zdroj: engadget.com

