Zdroj: 99news

Společnost xAI, založená Elonem Muskem, oznámila akvizici startupu Hotshot, který se zaměřuje na vývoj AI nástrojů pro generování videí. Tato akvizice naznačuje, že Muskova firma má ambici konkurovat technologiím jako Sora od OpenAI nebo Veo 2 od Googlu.

xAI chce koupit společnost Hotshot

Oznámení o akvizici přišlo prostřednictvím příspěvku na sociální síti X, kde zakladatel a CEO Hotshotu Aakash Sastry sdílel detaily o dosavadním vývoji společnosti. Uvedl, že jeho tým za poslední dva roky vyvinul tři základní modely pro generování videa: Hotshot-XL, Hotshot Act One a Hotshot. Vývoj těchto modelů podle něj poskytl jedinečný vhled do budoucnosti vzdělávání, zábavy, komunikace a produktivity.

Hotshot byl původně zaměřen na AI generování a úpravy fotografií, ale postupem času se přeorientoval na vývoj text-to-video modelů. Startup sídlící v San Francisku se podařilo podpořit investicemi od významných investorů, mezi které patří například Lachy Groom, spoluzakladatel Redditu Alexis Ohanian a fond SV Angel. Přesná výše získaných investic však nebyla nikdy zveřejněna.

Akvizice Hotshotu by mohla znamenat, že xAI plánuje vytvořit vlastní generativní video modely, které by mohly být integrovány do chatbotu Grok. Elon Musk již dříve naznačil, že jeho společnost pracuje na technologii schopné generovat videa. Během lednového livestreamu uvedl, že „Grok Video“ by mohl být uveden během několika měsíců.

Hotshot oznámil, že od 14. března přestal přijímat nové objednávky na tvorbu videí. Stávající zákazníci mají čas do 30. března, aby si stáhli obsah, který na platformě vytvořili. Zatím není jasné, zda se celý tým Hotshotu připojí k xAI. Sastry tuto informaci odmítl komentovat.

Zdroj: techcrunch.com



Domů Články Elon Musk chce koupit startup Hotshot specializující se na generativní AI video

Následující článek Qualcomm představil novou generaci Snapdragon G procesorů Předchozí článek Samsung snižuje své provize v Galaxy Store Stiknutím klávesy J se přesunete na starší článek, klávesa K vás přesune na novější.

💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.

💡ANKETA: Jaký typ tarifu používáte? Předplacená karta

Paušál (měsíční tarif)

Firemní tarif Nahrávání ... Nahrávání ...