Zdroj: FPT

Nová generace iPhonu 17 Pro dorazí na podzim letošního roku, ale už nyní se objevují spekulace o jeho designu a fotoaparátech. Nejnovější uniklé 3D rendery naznačují výraznou změnu v zadním modulu fotoaparátu, který by mohl dostat široký „camera bar“ namísto tradičního čtvercového výstupku.

Jak by mohl vypadat fotoaparát u iPhone 17 Pro?

Podle známého leakera Jona Prossera, který sdílel nové rendery ve videu na Front Page Tech, si iPhone 17 Pro zachová stejné rozmístění tří fotoaparátů, ale pravděpodobně změní jejich uspořádání.

Tři objektivy by měly být umístěny na levé straně, zatímco LED blesk, mikrofon a LiDAR senzor se přesunou doprava. Dočkat bychom se mohly tmavšího odstínu kamerového modulu, ale bez dvoutónového zadního designu.

Design tak připomíná nedávno uniklé informace o iPhonu 17 Air, který by měl mít fotoaparát roztažený po celé šířce telefonu. Další informace naznačují, že nový model by měl být lehčí než současné iPhony. Je možné, že Apple pracuje na nových materiálech, které sníží hmotnost zařízení, což by bylo vítané vylepšení.

Jon Prosser v minulosti správně předpověděl některé Apple produkty, ale zároveň zveřejnil rendery zařízení, která nakonec neodpovídala finálním modelům. Z tohoto důvodu je třeba brát informace s rezervou. Přesto je jisté, že Apple připravuje změny v designu zadního fotoaparátu. Zda půjde o široký horizontální modul, nebo si zachová současné rozložení, se dozvíme až s dalšími úniky nebo oficiálním představením.

Zdroj: 9to5mac.com



Domů Články Uniklé 3D rendery ukazují nový design fotoaparátu u iPhonu 17 Pro

Předchozí článek Google na svých telefonech Pixel vylepšil funkci Video Boost Stiknutím klávesy J se přesunete na starší článek, klávesa K vás přesune na novější.

💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.

reklama reklama