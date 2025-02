Redmi Note 14 Pro+ 5G: špičkový fotoaparát, extrémní odolnost a výkon

Zdroj: Xiaomi

Pokud se v poslední době poohlížíte po telefonu, který by dokázal spojit nekompromisní výkon, vynikající fotografické schopnosti a odolnou konstrukci vhodnou do všech podmínek, Redmi Note 14 Pro+ 5G od společnosti Xiaomi by se měl ocitnout na samé špičce vašeho výběru. Tento nejvyšší model z nově představené řady.

Redmi Note 14 Pro+ 5G pro náročné

Redmi Note 14 Pro+ 5G zaujme jak ty, kteří potřebují spolehlivý pracovní nástroj s dlouhou výdrží, tak i nadšené fotografy toužící po detailních záběrech a profesionálních nástrojích pro editaci. Pojďme si jeho silné stránky a kompletní technickou výbavu představit podrobněji.

Precizní 200Mpx fotoaparát s umělou inteligencí

Jeden z hlavních pilířů nové řady Redmi Note 14 je fotografický systém. V případě modelu Pro+ 5G se můžete těšit na 200Mpx hlavní fotoaparát s optickou stabilizací obrazu (OIS) a podporou umělé inteligence. Ve výsledku tak máte možnost zachytit snímky plné detailů, ostrých barev a minimálního šumu i v horších světelných podmínkách.

Naprosto špičkové detaily: 200Mpx snímač umožňuje pořídit fotografie, které lze bez problémů přibližovat, ořezávat či upravovat – a to vše při zachování vysoké kvality obrazu. Optická stabilizace obrazu (OIS) v kombinaci s AI se postará o ostrost i při pohybu nebo v noci. Všestranné zoomování: Redmi Note 14 Pro+ 5G disponuje 2× a 4× optickým zoomem beze ztráty kvality a zároveň až 30× digitálním zoomem, který oceníte při fotografování velmi vzdálených objektů.

Vylepšené funkce s umělou inteligencí

Xiaomi klade důraz nejen na samotný hardware, ale i na software pro postprodukci.

AI Image Expansion ¹: Rozšíření pozadí snímků pro působivější kompozici

¹: Rozšíření pozadí snímků pro působivější kompozici AI Erase Pro ¹: Jednoduché odstranění nežádoucích objektů, a to bez nutnosti instalovat další aplikace

¹: Jednoduché odstranění nežádoucích objektů, a to bez nutnosti instalovat další aplikace Dynamic Shots : Oživení snímku jemným pohybem, takže vaše fotografie působí dynamicky

: Oživení snímku jemným pohybem, takže vaše fotografie působí dynamicky Dual Video: Nahrávání ze zadního i předního fotoaparátu současně

Přední kamera pak nabízí minimálně 20 Mpx, takže vaše selfies či videohovory budou vždy ostré a barevně věrné. Je zde rovněž promyšlený širokoúhlý 0,8× zoom, který usnadňuje pořizování skupinových selfie.

Konstrukce připravená na nástrahy každodenního života

Redmi Note 14 Pro+ 5G se pyšní robustním All-Star Armor designem, jehož součástí je:

Vysoce pevný hliníkový rám : Odolá pádům a lépe rozkládá energii nárazu

: Odolá pádům a lépe rozkládá energii nárazu Pěna pohlcující energii a polymerové materiály tlumící nárazy : Minimalizují riziko poškození vnitřních komponent

: Minimalizují riziko poškození vnitřních komponent Displej chráněný sklem Corning® Gorilla® Glass Victus® 2 : Významné zvýšení odolnosti vůči škrábancům a prasknutí

: Významné zvýšení odolnosti vůči škrábancům a prasknutí Zadní kryt z Corning® Gorilla® Glass 7i nebo veganské kůže (v závislosti na zvolené variantě): Zajišťuje odolnost vůči poškození i vyšší estetickou hodnotu

Kromě toho telefon získal stupeň krytí IP68⁴, což znamená, že si poradí s prachovými částicemi i s ponorem do vody. Nemusíte tak mít strach vytáhnout telefon za prudkého deště nebo v náročných venkovních podmínkách.

Špičkový výkon díky čipové sadě Snapdragon® 7s Gen 3

Abyste měli k dispozici dostatek rychlosti pro jakýkoli úkol, vybavil výrobce tento telefon procesorem Snapdragon® 7s Gen 3 postaveným na moderním 4nm výrobním procesu. Rychlé reakce v reálném čase: Ať už spouštíte aplikace, přepínáte mezi nimi nebo natáčíte videa ve vysokém rozlišení, vše běží plynule a bez zpoždění. Hladké hraní her: S dostatečně výkonným GPU i CPU se Redmi Note 14 Pro+ 5G hodí i pro náročnější herní tituly

Výdrž baterie, na kterou se můžete spolehnout

K nezpochybnitelným přednostem patří také baterie o kapacitě 5 110 mAh⁶, jež díky 120W HyperCharge technologii stačí dobít jen pár minut, abyste mohli pokračovat v práci nebo zábavě.

Celodenní výdrž : I při náročnějším používání obvykle nebudete muset hledat nabíječku v průběhu dne

: I při náročnějším používání obvykle nebudete muset hledat nabíječku v průběhu dne Funkčnost i v extrémním chladu (až -20 °C) : Telefon tak neselže ani při zimních dobrodružstvích na horách

: Telefon tak neselže ani při zimních dobrodružstvích na horách Dlouhá životnost: Baterie si uchovává až 80 % své kapacity po 1 600 nabíjecích cyklech³, takže nemusíte mít obavy z jejího předčasného opotřebení

Displej pro náročné

Redmi Note 14 Pro+ 5G disponuje 120Hz displejem s technologií šetrnou k očím, která eliminuje nežádoucí modré světlo a snižuje únavu při dlouhodobém sledování. Navíc:

1.5K rozlišení: Ostrý obraz a detaily, které vyniknou při sledování videí či hraní her

Až 3000 nitů maximálního jasu: Čitelný displej i na přímém denním světle

Certifikace TÜV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution), Flicker Free a Circadian Friendly: Dlouhodobé používání telefonu je pohodlnější a šetrnější k očnímu zdraví

Chytré funkce a softwarové vychytávky

Model Redmi Note 14 Pro+ 5G je také vybaven technologiemi Google Gemini² a Circle to Search², které zvyšují komfort při každodenním používání. Získáte osobnější interakci s telefonem i rychlejší vyhledávání informací, např. v okolí nebo v rámci různých aplikací.

Variabilní možnosti úložiště a elegantní barevné provedení

Redmi Note 14 Pro+ 5G je dostupný hned ve třech barevných variantách:

Midnight Black – elegantní černá

Lavender Purple – jemně fialová

Frost Blue – svěží světle modrá

K dispozici jsou dva modely s odlišnými konfiguracemi paměti:

8 GB RAM + 256 GB úložiště za 10 999 Kč (doporučená maloobchodní cena)

12 GB RAM + 512 GB úložiště za 12 499 Kč (doporučená maloobchodní cena)

Redmi Note 14 Pro+ 5G představuje výkonný a odolný smartphone, který cílí na uživatele hledající špičkové funkce, avšak nechce se jim investovat do dražších vlajkových lodí. Přináší profesionální fotografické schopnosti, dlouhou výdrž baterie, vysokou rychlost nabíjení, robustní konstrukci a displej vhodný pro náruživé hráče i fanoušky multimédií. Pokud tedy hledáte telefon, který vám bude dlouho a spolehlivě sloužit, Redmi Note 14 Pro+ 5G se stává jasným kandidátem, jenž nastavuje v segmentu střední třídy laťku opravdu vysoko.

Pokud vás zajímá více o modelu Redmi Note 14 Pro+ 5G, nebo si jej chcete přímo zakoupit, můžete navštívit přímo stránky mi.com/cz.

Redmi Note 14 Pro+ 5G – technické specifikace

Design

Barvy: Lavender Purple, Frost Blue, Midnight Black⁷

Lavender Purple, Frost Blue, Midnight Black⁷ Rozměry: 162.53 mm × 74.67 mm × 8.75 mm¹⁰ (Frost Blue, Midnight Black⁷)

162.53 mm × 74.67 mm × 8.85 mm¹⁰ (Lavender Purple⁷)

Hmotnost: 210.14 g¹⁰ (Frost Blue, Midnight Black⁷) 205.13 g¹⁰ (Lavender Purple⁷)

Odolnost proti prachu a vodě: IP68⁴

Fotoaparát

200Mpx hlavní fotoaparát OIS f/1.65 2.24μm 16-in-1 pixel binning Velikost snímače 1/1.4″ 7P objektiv

8Mpx ultraširokoúhlý fotoaparát f/2.2

2Mpx makro fotoaparát f/2.4

20Mpx přední fotoaparát f/2.2

Funkce: Dynamic shots, Motion tracking focus, Lightning Burst, Dual video

AI Funkce²

Circle to Search with Google, Google Gemini, AI Interpreter, AI Notes, AI Recorder, AI Subtitles, AI Film, AI Beautify, AI Erase Pro¹, AI Image Expansion¹

Displej

6.67″ CrystalRes AMOLED displej Rozlišení: 2712 × 1220 (1.5K rozlišení) Obnovovací frekvence: až 120 Hz Jas: až 3000 nitů Barevná hloubka: 12-bit Kontrast: 5,000,000:1 DCI-P3 široký barevný gamut Corning® Gorilla® Glass Victus® 2 Podpora Dolby Vision® 1920Hz PWM dimming | HDR10+ | Certifikace TÜV Rheinland Low Blue Light (hardwarové řešení) | Certifikace TÜV Rheinland Circadian Friendly | Certifikace TÜV Rheinland Flicker Free



Výkon

Snapdragon® 7s Gen 3 4nm výrobní proces CPU: Osmijádrový procesor s frekvencí až 2,5 GHz GPU: Qualcomm® Adreno™ GPU

LPDDR4X + UFS2.2 úložiště Varianty: 8GB+256GB, 12GB+256GB, 12GB+512GB⁸

Xiaomi HyperOS

Baterie a nabíjení

5110mAh (typ) baterie

120W HyperCharge

Audio

Stereo reproduktory

Dolby Atmos®

Zabezpečení

Snímač otisků prstů na obrazovce

Odemykání obličejem pomocí umělé inteligence

Konektivita

Dual SIM (nano SIM + nano SIM nebo nano SIM + eSIM¹¹)

Bluetooth® 5.4

Pásma : 2G: GSM: 850/900/1800/1900MHz 3G: WCDMA: 1/2/4/5/6/8/19 4G: LTE FDD: 1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/26/28/32/66 4G: LTE TDD: 38/40/41/42/48 5G: n1/2/3/5/7/8/12/20/26/28/38/40/41/48/66/77/78

: NFC



