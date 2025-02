Zdroj: Dotekomanie.cz

Instagram přidává několik novinek do soukromých zprávy

Meta se snaží vylepšit aplikaci a platformu Instagram po všech stránkách, což je rozhodně dobře, ale na druhou stranu se tak trochu ztrácí původní smysl této sítě. Tentokrát zde máme několik dalších novinek, které se mají objevit v následujících týdnech ve vašem mobilu.

Instagram testuje tlačítko „nelíbí se“, ale pouze pro komentáře

Od hudby, až po naplánování

První novinka, o které společnost informuje, je možnost překladu v rámci soukromých zpráv. Místo nějakého nastavení chatu, kde byste si jednoduše zvolili překládání textu do vašeho jazyku, tak je zde jen možnost na překlad konkrétní zprávy. Stačí podržet prstem na zprávě a v menu vybrat možnost překladu.

Další novinkou je sdílení hudby v soukromých zprávách. Nejde ale o sdílení z jiné aplikace. V rámci možností vložení obsahu do zprávy se nově nabízí položka Hudba, kde si najdete konkrétní písničku a nasdílíte ji druhé straně. Asi bychom spíše uvítali nějakou vylepšenou formu sdílení z hudebních aplikací.

Dalším vylepšením je možnost připnutí zprávy v chatu do horní části, aby byl text stále na očích. Učiníte to tak, že podržíte prstem na zprávě a z menu vyberete připnutí. Stejný postup musíte absolvovat pro odepnutí. Také jde nově pro skupinový chat vytvořit QR kód, který poslouží jako pozvánka do něj.

Asi nejlepší dnešní funkcí je možnost naplánování odeslání zprávy v rámci chatu. Tato funkce nemá nějaké nové tlačítko, ani nikde jen tak nenajdete novou možnost. Abyste si naplánovali odeslání zprávy, musíte podržet tlačítko pro odeslání. Následně se objeví obrazovka s nastavením času odeslání.

