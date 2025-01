Xiaomi s novou aplikací přinese PC hry na Android

Zdroj: Hadlee Simons

Snad každý by si občas rád zahrál svoji oblíbenou počítačovou hru i na svém mobilním zařízení. Uvědomuje si to i čínská společnost Xiaomi, která se rozhodla přijít s řešením. Na co se tedy můžeme těšit?

S WinPlay si kvalitně zahrajete i na Androidu

Čínské Xiaomi představilo nový nástroj s názvem WinPlay, který umožní uživatelům tabletů s operačním systémem Android spouštět hry původně určené pro Windows. Na rozdíl od streamovacích služeb není třeba vysokorychlostní připojení k internetu. Hra totiž běží přímo na vašem zařízení za pomoci virtuálního prostředí.

Společnost tuto novou službu představila na platformě Weibo a oznámila, že díky ní půjde na tablety stahovat hry přímo z obchodů, jako je Steam či GOG. Samozřejmostí je pak i podpora Xbox ovladačů, myši a klávesnice. Navíc jsme se již dočkali i ukázky nové služby v praxi. Ve videu zveřejněném na Weibo uživatel Digital Chat Station předvedl, jak nová služba funguje a ukázal i spuštěné hry Need for Speed: Most Wanted a Tomb Raider.

Špatnou zprávou je ale fakt, že je prozatím nová služba WinPlay dostupná pouze v Číně, a to navíc pouze jako součást beta programu tabletu Xiaomi Pad 6s Pro. Na oficiální uvedení v blízké budoucnosti to tedy zatím příliš nevypadá. Třeba se ale přece jenom časem dočkáme i u nás.

