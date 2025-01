Xiaomi Mix Flip 2 se představí dříve, dostane větší baterii [aktualizováno]

Xiaomi Mix Flip, Zdroj: Xiaomi

Aktualizováno 13. 1.

Už jsme zde měli nějaké náznaky specifikací chystaného modelu Xiaomi Mix Flip 2 a nyní se objevují další. Tentokrát se dozvídáme, že by se novinka mohla chlubit výrazně vyšší kapacitou baterií. Konkrétně se zmiňují čísla jako 5600 a 5700 mAh. Vzhledem k tomu, že se navíc uvádí, že mobil bude tenčí a lehčí, odhadujeme, že Xiaomi použije novou technologii baterií založenou na využití křemíku.

Je ale otázkou, jestli tato verze opustí Čínu či nikoliv. Většina společností si nechává tyto baterie pro domácí trh, zřejmě kvůli nedostatku nebo slabší a náročnější produkce. Budeme si muset počkat, jestli se nakonec i u nás dočkáme mobilu s takovou kapacitou baterie.

Původní článek 29. 12.

Po úspěchu prvního skládacího modelu Xiaomi Mix Flip čínská společnost nezahálí a připravuje jeho nástupce. Podle uniklých informací by se nový Xiaomi Mix Flip 2 mohl na trhu objevit již v první polovině roku 2025. Mezi klíčové novinky patří výkonnější procesor, bezdrátové nabíjení a vylepšená odolnost vůči vodě.

Mix Flip 2: brzké uvedení na trh jako reakce na úspěch předchozího modelu?

První generace Xiaomi Mix Flip si při uvedení na trh vysloužila pozitivní recenze i solidní prodejní výsledky. To motivovalo společnost Xiaomi k rychlejšímu vývoji nástupce. Podle známého insidera a tipéra s přezdívkou Digital Chat Station se očekává, že Mix Flip 2 dorazí již v první polovině roku 2025.

Hlavními konkurenty na poli skládacích telefonů budou Samsung Galaxy Z Flip 7 a pravděpodobně další novinky z dílen velkých značek. V případě Mix Flip 2 je Xiaomi odhodláno přinést zásadní inovace, kterými nový telefon chce odlišit od konkurence.

Výkon na špičce – Snapdragon 8 Elite a vyšší kapacita baterie

Zatímco první model poháněl čip Snapdragon 8 Gen 3, druhá generace získá ještě výkonnější Snapdragon 8 Elite. Tento krok má zajistit hladký chod i těch nejnáročnějších aplikací. Velkou změnou by mohla být kapacita baterie. Zatímco současné skládací modely na trhu nabízejí přibližně 4 800 mAh, očekává se, že Mix Flip 2 by mohl překonat hranici 5 000 mAh. To by mu zajistilo nadprůměrnou výdrž v segmentu skládacích telefonů.

Nové funkce pro praktičnost i odolnost

Mezi nejvýraznější novinky patří podpora bezdrátového nabíjení, které první generace postrádala. Xiaomi také údajně zapracovalo na odolnosti proti vodě, přičemž Mix Flip 2 má získat certifikaci IPX8. To znamená, že zařízení bude odolné proti ponoření do vody. Dalším vylepšením má být snížení tloušťky telefonu, což jej učiní mnohem ergonomičtější při každodenním používání.

Xiaomi Mix Flip 2 byl nedávno schválen evropskou EEC autoritou, což naznačuje jeho blížící se dostupnost na evropských trzích. Modelové označení 2505APX7BC a 2505APX7BG v databázi IMEI napovídá, že bude k dispozici čínská a globální verze zařízení.

Navzdory únikům zůstává mnoho detailů o Mix Flip 2 zahaleno tajemstvím. Nicméně očekávání jsou vysoká, a to nejen kvůli technologiím, ale i díky agresivní cenové politice Xiaomi, která by mohla opět zamíchat kartami na trhu skládacích telefonů.

Zdroje: gizmochina.com, gsmarena.com, gsmarena.com



