Zdroj: phonearena

Nedávno se objevila informace o tom, že vývojáři WhatsAppu testují nové rozhraní své komunikační aplikace, ve kterém byla záložka „Komunity“ nahrazena záložkou „AI“. Je možné, že tato záložka má nově sdružovat všechny funkce spojené s umělou inteligencí. Tato nová záložka se objevila v testovací verzi WhatAppu pro systém Android.

Integrovaný nástroj pro tvorbu AI chatbotů

Tím to ovšem nekončí. Lidé z WABetaInfo, kteří jsou obvykle velmi dobře informovaní, aktuálně přišli s doplněním: WhatsApp pracuje také na nové funkci, která uživatelům umožní vytvářet personalizované AI chatboty. Tuto novinku objevili ve verzi 2.25.1.26 WhatsApp beta pro Android. Na níže sdíleném snímku obrazovky je mimo jiné vidět, že tento chatbot poháněný umělou inteligencí se jmenuje AI Character.

Podle těchto informací by uživatelé mohli vytvářet tyto chatboty přímo v aplikaci WhatsApp. Zdroje z WABetaInfo dokonce tvrdí, že vývojáři aplikace pracují na tom, aby do WhatsAppu přidali také návrhy, které proces vytváření chatbotů usnadní.

Mělo by to fungovat přibližně takto: WhatsApp požádá uživatele, aby popsal, co má nový chatbot dělat, a co bude jeho primárním úkolem. Poté jej podle tohoto zadání vytvoří.

Dostupnost je zatím nejistá

V tuto ovšem zdaleka není jasné, zda bude tato nově vyvíjená funkce veřejně uvolněna pro uživatele WhatsAppu po celém světě. Aktuálně je totiž stále pouze ve stavu vývoje, a není tak k dispozici ani pro uživatele beta verzí WhatsAppu.

Zdroj: gsmarena.com



Domů Články WhatsApp může umožnit personalizované AI chatboty přímo v aplikaci

Předchozí článek Definitivní konec mobilů Nokia, HMD je již nenabízí Stiknutím klávesy J se přesunete na starší článek, klávesa K vás přesune na novější.

💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.

reklama reklama