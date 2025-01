Threads začíná zobrazovat reklamu

Zdroj: theguardian (se souhlasem)

Když Meta vytvořila svou další sociální síť Threads, byla na svém začátku velmi chudá na funkce a možnosti, ale to se postupně mění. Stále se pracuje na funkcích a novinkách, ale jedna věc dlouho dobu chyběla, nebo spíše nebyla integrována. Samozřejmě myslíme reklamu. To se ale nyní mění.

Reklama na Threads

Samotná sociální síť nabrala poměrně hodně uživatelů za krátký čas. Zde napomohla integrace a napojení na Instagram, přičemž zde bylo na začátku dosti úzké provázání. Aktuálně má Threads 300 milionů aktivních uživatelů a dle statistik 3 ze 4 uživatelů sledují aspoň jeden účet.

Bylo jen otázkou času, než dojde na rozhodnutí, že na Threads se musí zobrazovat reklamy. Je to celkem pochopitelné, jelikož bez reklam se spíše jednalo o prodělečnou službu pro Metu. Nyní, s velkým počtem uživatelů, je asi čas začít vydělávat. Zvláštním způsobem Meta představuje reklamy. Dle oficiální zprávy takto chtějí pomoci lidem prohloubit spojení s firmami. Pravda je ale v tom, že firma chce jednoduše vydělávat.

Meta na to nejde zhurta. Zobrazování reklam začíná v testovacím režimu. Aktuálně se tedy začíná s menšími skupinami a jen v některých regionech. Společnost není více specifická, ale asi test nebude trvat dlouho a brzy se reklamy rozšíří.

Kromě tohoto omezení v rámci testování jsou reklamy limitovány jen na vlákna, jak můžete vidět výše. Měli byste je tedy vidět až ve chvíli, když si rozkliknete nějaký příspěvek a budete si pročítat reakce. Samotná reklama vypadá jako příspěvek a má malé označení u uživatelského jména.

Snad to Meta nedožene do stavu, jaký je na Facebooku, kde se to hemží podvodnými reklamami. Zatím si to hlídá a umožňuje jen vybraným firmám inzerovat na Threads, ale i to se může velmi rychle změnit. Zlatá éra bez reklam na Threads tedy končí.

