Sociální síť Vine by se mohla vrátit

TikTok skončil a Amerika hledá nástupce. Mohl by jím být například světoznámý Vine, který zanikl před osmi lety. Kdo ho hodlá vrátit na scénu?

Musk naznačil návrat legendární sociální sítě

Je to teprve první den, co ve Spojených státech amerických skončil provoz aplikace TikTok, a už se hledá náhrada. Jednoho adepta má na mysli i Elon Musk, generální ředitel společnosti Tesla a majitel sociální sítě X, kterou před dvěma lety zakoupil za neuvěřitelných 44 miliard dolarů. O svém nápadu přímo na ní diskutoval s uživateli.

Jeden z uživatelů v reakci na konec TikToku napsal na sociální síti X, že je na čase přinést zpět Vine, tedy bývalou velmi populární platformu, která byla do svého konce v roce 2017 proslulá krátkými šesti vteřinovými videii. Na jeho status Musk odpověděl frází „We’re looking into it“, což volně přeloženo znamená „řešíme to“. Rozhodně to ale není poprvé, co nad tímto krokem Elon Musk uvažuje.

We’re looking into it — Elon Musk (@elonmusk) January 19, 2025

V říjnu roku 2022 totiž na X zveřejnil anketu, ve které se uživatelů sítě ptal, zda Vine chtějí zpět. Hlasovalo téměř 5 milionů lidí, z nichž asi 70 % bylo pro. Stejnou otázku Musk na X položil i minulý rok v dubnu a výsledek byl, i přes poloviční účast, totožný. Uživatelé by tak návrat legendární platformy rozhodně ocenili. Myšlenku návratu Vine ale podporují i vyjádření Muska ohledně vize, dle které se má X stát aplikací se službami všeho charakteru. Od zábavy a videa až po platby. Právě o zmíněnou zábavu a krátká videa by se mohl Vine v rámci integrace do aplikace postarat. Snad ho jen tentokrát nebude čekat stejný osud jako dříve.

