Od Alzy k Settle Up: Nová platební možnosti pro všechny

Zdroj: Imagen 3

Placení na internetu má dnes mnoho podob. Lze využívat platby skrze služby Google Pay, Apple Pay, platební karty, případně se také nabízí QR kódy. V mnoha případech je ale nutné platit poplatek za použití konkrétní platební metody, například u běžných karet nebo Apple Pay. Případně jsou některé na několik kliknutí, ale i tak je zde nějaký prostředník, který platbu procesuje. QR kódy jsou přímočaré, ale trochu nepraktické, pokud chcete platit přímo na mobilu. Zlaté české ručičky se nezapřou a máme zde zcela nový způsob.

Pay via bank app

Nečekejte nějakou zcela novou aplikaci nebo službu. V tomto případě jde spíše o řešení pro vývojáře aplikací, ale je velmi elegantní. V podstatě za ním stojí přímo Alza.cz, ale bez Davida Vávry ze společnosti Step Up Labs by nic nevzniklo. Právě David si všiml, že v aplikaci Alza.cz jde zaplatit přímo skrze bankovní aplikaci, a právě to chtěl i u svého projektu Settle Up, což je takový pokročilý dlužníček.

Jde o to, že právě v aplikaci Alza.cz jde zvolit pro platbu přímo bankovní aplikaci, kterou máte v mobilním telefonu. Následně dojde k přesměrování do bankovnictví, kde už na vás po ověření čeká potvrzení a ověření platby. Nic nemusíte vyplňovat nebo se něčím zbytečně proklikávat. Funguje to obdobně jako při použití QR platby, jen tedy nic nemusíte skenovat.

David kontaktoval Alza.cz a dohodl se s nimi, že získá jejich řešení, tedy zdrojové kódy, aby mohli ve své firmě stejnou metodu implementovat do své aplikace. Alza.cz měla jednu podmínku. Samotné řešení muselo následně vyjít jako open-source, tedy s otevřenými zdrojovými kódy. To se nyní plní a vzniká knihovna Pay via bank app pro Android a iOS (ve formě Kotlin Multiplatform library).

To znamená, že kdokoliv může použít dané řešení. Aktuálně podporuje SPAYD formát, která se používá pro QR platby, takže nejde o nic zcela nového. Bohužel ne každá bankovní aplikace podporuje tento formát, i pro ně je v knihovně nachystané řešení.

Nyní tedy spíše bude záležet na vývojářích, jestli implementují do svých aplikací tuto novinku. Aktuálně je tento nový způsob dostupný jen pro Česko, ale už se pracuje na rozšíření. Hlavní výhodou je, že do samotného platebního procesu nevstupuje třetí hráč a nebere si poplatky za zprostředkování.

Aktuálně tento nový typ platební metody přímo podporují aplikace od:

Raiffeisenbank

Komerční banka

Česká spořitelna (George)

ČSOB

Moneta

Fio banka

Air Bank

Banka CREDITAS

Partners Banka

Zdrojové kódy k nové knihovně jsou dostupné na Github. Bude tedy záležet na vývojářích, jestli budou chtít nabídnout tuto přímou metodu a ušetřit na poplatcích.

Zdroje: medium.com, lupa.cz



Domů Články Od Alzy k Settle Up: Nová platební možnosti pro všechny

Předchozí článek Realme 14 Pro+ je novinka s IP69 a periskopickým foťákem Stiknutím klávesy J se přesunete na starší článek, klávesa K vás přesune na novější.

💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.

reklama reklama