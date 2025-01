Milníky v řadě Galaxy S. Každá generace přinesla něco, z čehož nejvýkonnější telefony od Samsungu těží dodnes

Každý model Galaxy S do této řady dostal něco nového, na co navázaly budoucí generace telefonů. Ať už to byly inovace designu, materiálů, hardwarových komponent nebo softwaru a uživatelského rozhraní. Vzpomínáme na nejdůležitější milníky, pod nimiž se podepsal jeden z předchozích telefonů řady Galaxy S.

První Galaxy S přišel na trh v roce 2010. Byl atraktivní zejména díky špičkovému AMOLED displeji, vyměnitelné 1 500mAh baterii, slotu pro microSD karty a grafické nadstavbě, která přinesla osobitý styl Samsungu do dnes už legendární řady smartphonů. Bez této první generace by nevznikla žádná následující. Galaxy S II o rok později přišel s hranatějším designem, který už tehdy vyzdvihoval jeho prémiovost. Telefon měl už ve své době NFC čip, byť na bezkontaktní platby jsme si v Česku museli počkat až do roku 2017.

O čtyři roky dříve se dostal na trh Samsung Galaxy S III, který přinesl odlišný zaoblený design, na svou dobu netradiční barvy, při focení bylo k dispozici HDR a v systému telefonu se objevila řada chytrých funkcí (např. Smart Stay hlídající váš pohled na displej nebo hlasový asistent S Voice). Se speciálním krytem pak u telefonu fungovala první generace bezdrátového nabíjení. U této řady se také poprvé objevila zmenšená „Mini“ varianta telefonu.

Samsung Galaxy S4 se zaměřil více na svět okolo nás. Dostal se do něj teploměr a barometr, telefon bylo možné ovládat hlasem nebo třeba mrkáním. Mezi odvozenými variantami figurovala i foto verze Galaxy S4 Zoom. Rok 2014 znamenal pro „eska“ velký posun kupředu. Galaxy S5 se mohl chlubit zvýšenou odolnost IP67 nebo měřičem srdečního tepu na zádech vedle fotoaparátu, který využíval ostření PDAF a natáčel 4K videa. Displej telefonu bylo možné ovládat běžnou tužkou, v čemž můžeme vidět základy budoucí integrace dotykového pera S Pen.

O rok později přišla další velká změna. Galaxy S6 dostal kovové tělo, varianta S6 Edge vyčnívala zakřiveným displejem, který se s telefony Galaxy S pojil několik dalších let. Bezdrátové nabíjení už bylo pevnou součástí telefonu. V roce 2016 přišel u Galaxy S7 nástup zvýšené odolnosti IP68, opět se nabízela ve dvou variantách, a obě dostaly foťák s velmi dobrou světelností a s ostřením Dual Pixel AF.

S řadou Galaxy S8 v roce 2017 přišel velký redesign. Infinity displej vyplnil větší část přední strany, telefony (opět byl dva) přidaly k biometrice skener oční duhovky a nabíjely se přes USB-C. Režim DeX z telefonu udělal přenosný počítač. O rok později se mohla řada Galaxy S9 zase pochlubit variabilní clonou u fotoaparátu.

Samsung Galaxy S10 byla řada hned tří telefonů, ve které vyčníval nejen široký průstřel pro duální selfie u S10+, ale i kompaktní verze Galaxy S10e. Právě k řadě Galaxy S10 se datuje existence dodnes používaných displejů Dynamic AMOLED. Samostatně se objevila i 5G verze telefonu. Nastupující řada telefonů změnila značení i pojetí modelových variant. Galaxy S20 přidala fotografickou variantu Ultra až se 100× Space Zoomem. Telefony v základu podporovaly 5G, natáčely 8K videa (při 24 fps) a měly displeje s podporou 120Hz obnovovací frekvence. O rok později se nejvíce změn odehrálo u Galaxy S21 Ultra. Telefon podporoval dotykové pero S Pen (přenášeli jste jej v samostatném krytu) a dostal druhý teleobjektiv. Maximální úroveň optického přiblížení narostla na 10×, hlavnímu fotoaparátu pomohl laserový autofocus. Základní dvojice začala dříve zakřivené displeje nepatrně narovnávat. 120Hz režim displeje byl k dispozici i při maximálním rozlišení.

Řada Samsung Galaxy S22 na zádech základní dvojice modelů nabídla odolné sklo, došlo i ke změnám v poměrů stran displeje. Ultra se vzhlédla v ukončené řadě Note, byla více hranatější, a stylus jste zasouvali přímo do telefonu. Řada Galaxy S23 se nesla ve znamení vylepšeného nočního focení, hlavní fotoaparát u Ultry povýšil na rozlišení 200 megapixelů.

Tím hlavním byl u loňské řady Galaxy S24 jednoznačně nástup mobilní umělé inteligence Galaxy AI. Ultra dostala titanové tělo na nové krycí sklo displeje Gorilla Glass Armor, které velmi výrazně minimalizovalo odlesky okolních objektů.

Kvůli jakému milníku bude známá letošní řada Galaxy S? Nalaďte si přímý přenos z akce Galaxy Unacked 2025, a sledujte inovace nové modelové řady mezi prvními. Začínáme 22. ledna ve 19:00 hod. na YouTube kanálu Samsungu, popř. na webu Samsung.cz.



Domů Články Milníky v řadě Galaxy S. Každá generace přinesla něco, z čehož nejvýkonnější telefony od Samsungu těží dodnes

Předchozí článek První dojmy Honor Magic7 Pro [preview] Stiknutím klávesy J se přesunete na starší článek, klávesa K vás přesune na novější.

💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.

reklama reklama