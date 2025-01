Zdroj: 9to5mac

Do předplatného Apple One má letos zamířit nová služba

Dobrá zpráva pro milovníky Applu a zdravého životního stylu je tady. Insider Mark Gurman přišel s informací o nové službě, která by se letos měla objevit v předplatném Apple One. Ta vám s pomocí umělé inteligence pomůže dostat se do formy.

Lepší zdraví díky AI

Podle posledních zpráv renomovaného novináře má být nová služba zaměřená zejména na zdraví a životní styl. S využitím dat z vašich chytrých hodinek Apple Watch a umělé inteligence dokáže koučovací aplikace sestrojit plány pro lepší spánek, stravování i cvičení, a to přímo na míru. Podle Gurmana navíc v cupertinské společnosti uvažují i nad zapojením kamery vašeho zařízení, díky čemuž by služba mohla analyzovat a pomoci zlepšit vaši techniku cvičení.

Věrní předplatitelé Apple One se tak mohou těšit na novou službu vůbec poprvé v pětileté historii. Ta doplní stávající iCloud+, Apple Music, Apple TV+, Apple News+, Apple Arcade a Apple Fitness+. Jak se bude nová služba od Apple Fitness+ lišit? Rozdíl má spočívat především v komplexnosti přístupu k celému zdraví a personalizovaných návrzích od AI. Očekávaná služba tak bude schopna reagovat na individuální potřeby každého uživatele.

Na závěr je nutno uvést, že o této službě hovoří Mark Gurman již roky. Zdá se však, že ji letos Apple již opravdu konečně vypustí do světa. Mimo Gurmanovu predikci to naznačuje i nedávné uvedení prvních AI funkcí v rámci iOS 18, na které chce Apple rozhodně brzy navázat.

