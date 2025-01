Zdroj: 9to5google (se souhlasem)

Do Android Automotive míří vlna nových aplikací

Používáte ve vašem voze Android Automotive? Pak na vás dost možná velmi brzy čeká příval mnoha nových aplikací. Dlouhodobé snažení Googlu konečně ponese plody pro uživatele i vývojáře.

Google ulehčí vývojářům práci

Americký technologický gigant Google na fóru pro Android vývojáře oznámil, že v únoru spustí takzvaný „car ready“ program. Chystá se tak zvrátit téměř neúnosný nedostatek aplikací kompatibilních s jeho infotainmentovým systémem Android Automotive. Google car ready program poprvé představil již vloni, a to na tradiční konferenci pro vývojáře I/O. Nyní se ho ale už konečně dočkáme v našich vozech. Co nového přinese?

Doposud bylo dostat aplikaci do Android Automotive nesmírně složité. Jen vytvořit klasickou mobilní Android aplikaci není vůbec nic jednoduchého. Zprovoznit ji však, aby byla kompatibilní s infotainmentem vozu a nepředstavovala na silnicích nebezpečí, bylo téměř nadlidský úkol. Tedy až dosud. Hlavní úkolem car ready programu je totiž dostávat aplikace určené pro mobilní telefony do automobilů bez další práce vývojářů.

V současnosti tak Google prochází celý obchod s aplikacemi Google Play a vybírá ty, co splňují jeho přísné podmínky týkající se bezpečnosti a kvality. Prioritou jsou aplikace spadající do kategorií videa, her a prohlížečů. Základním požadavkem k výběru je pak čip postavený na architektuře x86. Které aplikace doposud Google vybral je zatím nejasné. Již brzy ale budeme mít možnost se sami přesvědčit.

