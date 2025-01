Akční nabídky na nové samsungy jsou tady. Lepší paměť dostanete za méně peněz

Exkluzivní barvy, dvojnásobné úložiště zdarma, sleva na Galaxy ekosystém a další bonusy. Koupit si nový telefon na oficiálním e-shopu Samsung se vyplatí.

Předobjednávky na nové modely řady Galaxy S25 jsou tady. A pokud využijete oficiálního e-shopu, dostanete celou řadu výhod. Pouze na samsung.com/cz/ seženete exkluzivní barevné varianty nových modelů, dostanete vyšší úložiště za nižší cenu, nové příslušenství za polovinu nebo slevu na nákup většího počtu produktů současně. Nechybí ani sbírání a využívání věrnostních bodů a možnost odkoupení starého zařízení.

Nové modely série Galaxy S25 jsou tu a s nimi i prvotřídní hardwarová výbava. Očekávat můžete ale i nejmodernější softwarové funkce, včetně pokročilé umělé inteligence. Do nabídky Samsungu se zařazují modely Galaxy S25, dále větší Galaxy S25+ a v neposlední řadě také špičkový Galaxy S25 Ultra. Novinky si zájemci můžou předobjednat od 22. ledna do 6. února nebo do vyprodání zásob. Na objednávky rovněž platí doprava zdarma.

Tři exkluzivní barvy

Na e-shopu samsung.cz najdete i tentokrát trojici exkluzivních barevných variant. Ty se ovšem liší v závislosti na daném modelu. U smartphonu Galaxy S25 Ultra jsou to barevné varianty Titanium Jetblack, Titanium Jadegreen a Titanium Pinkgold. V případě dvojice modelů Galaxy S25 a S25+ jsou tyto exkluzivní barevné varianty v sestavě Blueblack, Coralred a Pinkgold. Společně s tím najdete na e-shopu také výběr exkluzivních krytů.

Vyšší paměť, nižší cena

Objednávky provedené do 6. února budou mít zásadní výhodu v tom, že za cenu nižšího úložiště budete moct objednat variantu s větším. Funguje to tak, že vložíte do košíku model s větším úložištěm (např. Galaxy S25 Ultra 1 TB) a v něm pak zadáte promo kód UPGRADE. Po jeho uplatnění se cena telefonu sníží na cenu stejného modelu s menším úložištěm (Galaxy S25 Ultra 512 GB). V tomto uvedeném případě zákazník na lepší paměťové variantě telefonu ušetří 6 000 Kč.

Ceny v e-shopu Samsung.cz pro řadu Galaxy S25

Čím víc, tím výhodněji

Čím víc toho objednáte, tím bude nákup výhodnější. Když tedy sáhnete vedle telefonu také po dalším příslušenství nebo souvisejících zařízeních, můžete se těšit na slevy, které odpovídají počtu objednaných položek. Pokud k nákupu některého smartphonu z rodiny Galaxy S25 přidáte druhý vybraný produkt z jiné kategorie (můžou to být třeba tablet, hodinky či sluchátka), získáte slevu 10 % a pokud bude ve vaší objednávce ještě třetí položka, zvýší se sleva dokonce na 15 %.

Víc o této akci a možnostech kombinací najdete zde: https://www.samsung.com/cz/offer/bundles/

Vybrané příslušenství ještě levněji

Zájemci o nové modely by neměli minout také promo kód ACC50, s jehož využitím obdrží slevu na příslušenství navržené pro telefony série Galaxy S25. Při koupi chytrého telefonu nové řady Galaxy S25 tak získáte slevu 50 % na kompatibilní příslušenství.

Věrnostní body navíc

Připomínáme také program Samsung Rewards, v jehož rámci můžete sbírat věrnostní body a směňovat je za slevy na produkty. Do programu se můžete zapojit ve svém uživatelském účtu Samsung Account po přijetí smluvních podmínek. Body pak dostáváte automaticky za nákupy na webu samsung.com/cz a obdržíte je vždy 14 dnů po zakoupení daného produktu, tedy po uplynutí lhůty na vrácení.

Uživatelské účty v programu Samsung Rewards se nově dělí do tří úrovní: Blue, Gold a Platinum. Pokud využijete předobjednávek, získáte jako odměnu extra body na příští nákupy. Konkrétně členové Blue kategorie obdrží do 24. ledna navíc 10 % bonusových bodů (a 5 % do 6. února), Gold pak navíc 12 % do 24. ledna (a 7 % do 6. února) a Platinum dokonce navíc 14 % věrnostních bodů do 24. ledna (a 9 % do 6. února).

Při uplatňování bodů je pak třeba být stále přihlášen do účtu Samsung account a jako metodu platby zvolit Samsung Rewards. Vybrat si můžete k uplatnění kolik bodů chcete, a to až do výše 99 % ceny nákupu.

Navýšení uplatněných bodů

Při koupi nových telefonů řady Galaxy S25 v e-shopu samsung.cz se body, které se rozhodnete při nákupu uplatnit, navýší o dalších 50 %. Například pokud se rozhodnete uplatnit nasbírané body v hodnotě 3 000 Kč, dostanete od nás další body v hodnotě 1500 Kč. V takovém případě tedy pořídíte nový telefon o 4 500 Kč levněji. Maximálně můžete získat body navíc až do hodnoty 3 000 Kč.

Víc o programu Samsung Rewards zde: https://www.samsung.com/cz/rewards/

Sleva v mobilní aplikaci i na první nákup

Pokud používáte mobilní aplikaci Samsung Shop, po přihlášení můžete na první nákup použít kód APPKA5, se kterým získáte slevu 5 %. Stejná sleva na vás čeká i v e-shopu ve webovém rozhraní, pokud zde objednáváte poprvé. Stačí se přihlásit do uživatelského účtu a zadat promo kód MUJ-PRVNI-NAKUP.

Vyměň starý za nový

I nadále pokračuje akce Trade-In, při které můžete vyměnit staré zařízení za nové. Společnost odkoupí vaše staré zařízení a jeho hodnotu vám pošle zpět. Kupříkladu při nákupu nového Galaxy S25+ můžete prodat stávající model Galaxy S24+, za který získáte např. 12 000 Kč v závislosti na jeho stavu. Po kontrole zařízení se vám tato výkupní částka vrátí.

Víc o programu Samsung Trade-in zde: https://www.samsung.com/cz/trade-in/

Bonus za recenzi

Rádi na zakoupené produkty necháváte zpětnou vazbu? Při nákupu nových modelů Galaxy S25 na vás čeká zajímavá nabídka. Prvních 150 zákazníků v Česku a prvních 150 na Slovensku totiž za zaslanou recenzi na nový telefon obdrží voucher na 2 500 Kč/100 eur na nákup v e-shopu Samsungu. Po nákupu nového produktu obdržíte e-mail s informacemi, kam recenzi zaslat.

Sleva pro studenty

Studenti s platným ISIC, ITIC, IYTC a AliveID průkazem můžou zažádat o 7% slevu. Studenti na Slovensku se o slevu můžou přihlásit s platnými průkazy ISIC nebo EURO26.

Splátky bez navýšení

K nákupu nového smartphonu série Galaxy S25 nepotřebujete ani žádnou hotovost. Na e-shopu Samsungu najdete možnost objednat zboží na splátky rozložené do 10 nebo 24 měsíců s 0% navýšením. V objednávce je třeba zvolit položku „“Nákup na splátky Home Credit“. Například model Galaxy S25 můžete tak mít už od 917 Kč/měsíčně.

Na splátky lze objednat nový produkt i se službou Klarna, se kterou si úhradu lze rozdělit až na 3 platby, rychle, bezpečně a bez úroků.



