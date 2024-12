Ulefone oznamuje odolnou novinku Armor X31 Pro

Ulefone Armor X31 Pro | Zdroj: Ulefone

Do produktové řady Armor X u společnosti Ulefone vůbec poprvé vstupuje odolný zástupce s rozšířenou podporou sítí. Ten konečně přináší standard v podobě 5G. Modelu by to mohlo částečně pomoci v prosazení na mobilním trhu, protože ostatní vlastnosti převzal od ostatních telefonů ze série. Případní zájemci mohou tuto novinku v oficiálním prodeji vyhlížet už od středy 1. ledna 2025.

Posilněný přírůstek

Přední stranu zabírá 6,56palcový IPS LCD panel s HD+ rozlišením a 120Hz obnovovací frekvencí. Pod ním můžete najít 5G procesor Dimensity 6300 od MediaTeku, 8GB operační paměť RAM (+ 8 GB virtuálně) nebo 256GB interní úložiště podporující až 2TB paměťové microSD karty. Výdrž si pod kontrolu vzal 6 050 mAh článek baterie. K ní je ještě nasazena technologie rychlého 18W nabíjení.

Zařízení na svých bedrech nese tři objektivy fotoaparátu (64 + 25 + 2 MPx) a výkonnou svítilnu s maximálním jasem 120 lumenů. Konstrukce v odolnosti dosáhla hned na několik důležitých certifikací – IP68, IP69K, MIL-STD-810H. Softwarovou část zastupuje čistá instalace operačního systému Android 14. Mezi ostatní prvky výbavy lze zařadit 16MPx selfie kamerku, technologii NFC, infraport, snímač otisků prstů či boční přizpůsobitelné tlačítko.

Start prodeje bude ozvláštněn o zaváděcí cenovku 200 dolarů, přičemž doporučená cena má činit 400 dolarů (tj. cca 9 637 Kč). Vybírat půjde celkem ze tří barevných provedení – černé, oranžové, zelené. Navíc dostanete možnost si přikoupit se slevou užitečná příslušenství, jako je obal, stojan, držák apod.

Zdroje: ulefone.com, gsmarena.com



