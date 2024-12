Oppo A5 Pro je extra odolná novinka

Zdroj: Oppo

Sem tam se společnosti vrací k názvům mobilů, respektive je recyklují. Typickým příkladem je Oppo. U této firmy je to relativně běžné, ale není se čemu divit, když vydává tolik modelů. Nyní zde máme Oppo A5 Pro, přičemž před mnoha lety jsme zde měli mobily s tímto názvem. Ty se ale už neprodávají řadu let.

Rovnou 4 certifikace

Oppo A5 Pro sice zapadne se svými specifikacemi do střední třídy, ale firma se chlubí například certifikací GJB 150A-2009. To je čínská obdoba MIL-STD-810F, tedy že mobil splňuje armádní testy, tedy nejen odolnost, ale také zvládá náročnější podmínky. Kromě toho dostal mobil IP66, IP68 a IP69. Měl by tak vydržet v náročnějších podmínkách.

Je zajímavé, že Oppo použilo paměti LPDDR4X, tedy starší technologii, ale pro úložiště byla použita technologie UFS 3.1, tedy jedna z těch modernějších. Displej je typu AMOLED a baterie má kapacitu 6000 mAh s podporou 80W nabíjení.

Na zadní straně jsou jen dva foťáky, ale jeden má nízké rozlišení a je navíc monochromatický. Hlavní 50MPx foťák má ale optickou stabilizaci obrazu. Celkově se jedná o zvláštní kombinaci specifikací, ale asi si najde své místo. Základní model má nastavenou cenu v přepočtu přibližně na 6 600 Kč bez daně a dalších poplatků.

Specifikace Oppo A5 Pro

displej: 6,7 palců, 2412 × 1080 pixelů (Full HD+), AMOLED, 120Hz, až 1200 nitů

procesor: Dimensity 7300

8/12 GB LPDDR4X RAM

úložiště: 256/512 GB UFS 3.1

Android 15 + ColorOS 15

Dual SIM (nano + nano)

Foťáky: zadní – 50 MPx, OIS 2 MPx, monochromatický přední – 16 MPx

čtečka otisků prstů v displeji

IP66 + IP68 + IP69

5G SA/NSA, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 5 802.11 ac (2.4GHz + 5GHz), Bluetooth 5.4, Beidou, GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, NFC

rozměry: 161,50 × 74,85 × 7,55 mm; 186 gramů

baterie: 6000 mAh + 80W

