Huawei překonává Apple v globálních dodávkách nositelných zařízení

Huawei poprvé v historii předstihl ve výsledcích Apple v globálních dodávkách nositelných zařízení – konkrétně zařízení, jako jsou chytré hodinky a náramky. Díky úspěšným produktům a rostoucímu podílu na trzích v Asii, Latinské Americe a na Blízkém východě se stal lídrem v tomto segmentu.

Huawei se stává světovou jedničkou v nositelných zařízeních na zápěstí

Společnost Huawei dosáhla historického úspěchu, když se dostala před Apple v celosvětových dodávkách nositelných zařízení na zápěstí za první tři čtvrtletí roku 2024. Podle zprávy „Global Wearable Device Market Quarterly Tracking Report“ od International Data Corporation (IDC) se Huawei umístil na prvním místě mezi pěti největšími světovými výrobci těchto zařízení.

Během tohoto období Huawei dodal 23,6 milionu kusů nositelných zařízení, což představuje nárůst o 44,3 % oproti předchozímu roku. Tento impozantní růst je přičítán zejména úspěšnému uvedení modelů Huawei GT5 a WATCH D2, které si získaly popularitu na klíčových trzích v Asii a Latinské Americe.

Zatímco Huawei oslavil výrazný růst, jeho největší konkurent Apple zaznamenal pokles. Apple obsadil druhou příčku s 22,5 milionu dodaných kusů, což odpovídá poklesu o 12,8 % v meziročním srovnání. Tento výsledek ukazuje, že i dominantní hráči jako Apple čelí výzvám v rychle se měnícím trhu s nositelnou elektronikou.

Třetí místo si zajistila společnost Xiaomi, která dodala 20,5 milionu zařízení a dosáhla růstu o 26,5 % oproti předchozímu roku. Se 14,7% podílem na trhu Xiaomi upevňuje svou pozici jako významný hráč v odvětví. Čtvrtou příčku obsadil Samsung, který s 11,5 milionu dodaných kusů dosáhl růstu 24,3 % a 8,3% podílu na trhu. Pětici nejlepších výrobců uzavírá skupina BBK Electronics, která zahrnuje značky jako OPPO, Vivo a Realme.

Ústup chytrých hodinek, vzestup fitness náramků

Zajímavým trendem, který IDC ve své zprávě zdůrazňuje, je pokles popularity chytrých hodinek. V roce 2024 bylo celosvětově dodáno 112,2 milionu kusů chytrých hodinek, což představuje pokles o 3,8 % oproti stejnému období předchozího roku. Naopak trh s fitness náramky zaznamenal nárůst o 12,7 %, přičemž bylo dodáno 26,8 milionu těchto zařízení.

Tento vývoj může souviset s měnícími se potřebami uživatelů, kteří častěji hledají cenově dostupnější a jednodušší řešení pro sledování kondice a zdraví. Fitness náramky nabízejí základní funkce, jako je sledování kroků, spánku a srdečního tepu, a to za výrazně nižší cenu než chytré hodinky.

Co stojí za úspěchem Huawei?

Úspěch Huawei lze připsat několika klíčovým faktorům. Prvním jsou produktové inovace – nové modely Huawei GT5 a WATCH D2 se ukázaly jako klíčové hity na trzích v Asii, Latinské Americe a na Blízkém východě. Tyto regiony představují strategická růstová území, kde Huawei díky lokalizovaným marketingovým kampaním a partnerstvím s místními prodejci posílil své postavení.

Dalším faktorem je agresivní cenová politika. Huawei se zaměřuje na cenově dostupnější modely, které oslovují širší spektrum zákazníků. Tento přístup mu umožnil získat nové zákazníky v regionech, kde je citlivost na cenu klíčovým faktorem při nákupu elektroniky.

V neposlední řadě Huawei těží z důrazu na zdravotní a fitness funkce svých zařízení, která jsou pro zákazníky stále atraktivnější. Díky senzorům pro sledování spánku, měření srdečního tepu a funkcím pro sledování stresu a kyslíku v krvi si jeho zařízení našla pevné místo na trhu.

Co očekávat do budoucna?

Pokud Huawei udrží své současné tempo růstu, mohl by si i nadále udržet prvenství na trhu s nositelnými zařízeními. Nicméně konkurence v tomto odvětví je extrémně dynamická. Apple je známý svou schopností inovovat a zavádět nové prémiové funkce, které by mohly znovu přilákat zákazníky. V příštím roce by měly dorazit Apple Watch Ultra 3, které by měly nabídnout satelitní SMS a volání a také by mohly přijít s měřením glukózy v krvi a krevního tlaku.

Dlouhodobý růst lze očekávat i od Xiaomi, které se zaměřuje na cenově dostupné a dobře vybavené produkty. Také Samsung se snaží zvýšit svou přítomnost na trhu, přičemž se spoléhá na integraci se svým ekosystémem Galaxy. Pro trh s nositelnými zařízeními bude rozhodující vývoj nových funkcí zaměřených na zdraví, jako je měření krevního tlaku nebo detekce zdravotních anomálií. Právě tyto funkce mohou být hlavním faktorem, který přesvědčí spotřebitele k upgradu stávajících zařízení na novější modely.

