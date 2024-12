Apple Watch Ultra 3 přinesou satelitní komunikaci a další inovace

Společnost Apple plánuje přinést na trh Apple Watch Ultra 3, které mají nabídnout průlomovou funkci satelitního zasílání zpráv. Díky této technologii bude možné odesílat textové zprávy i bez mobilního signálu nebo připojení k Wi-Fi. Tato funkce by mohla být zásadní pro outdoorové nadšence, cestovatele, nebo lidi v odlehlých oblastech, kde je tradiční pokrytí signálem nedostupné.

Apple Watch Ultra 3: revoluce v komunikaci bez signálu

Satelitní komunikace se poprvé objevila na iPhonu 14 v roce 2022, kdy umožňovala volání o pomoc v nouzových situacích. Později byla rozšířena o možnost spojení s asistenčními službami na silnicích a nakonec i o posílání zpráv přes iMessage. S Apple Watch Ultra 3 už však nebude třeba mít u sebe iPhone – vše zvládnou samotné hodinky. Kromě satelitní komunikace by Apple Watch Ultra 3 mohly přinést i další funkce, které uživatelé netrpělivě vyhlížejí.

Měření krevního tlaku

Apple dlouhodobě pracuje na funkci monitorování krevního tlaku pomocí svých zařízení. Původně měla tato funkce dorazit již v roce 2023, ale byla odložena. Podle nejnovějších zpráv je zavedení této funkce stále nejisté. Pokud by se přece jen objevila, nešlo by o přesné měření hodnot tlaku, ale spíše o upozornění na možné stavy hypertenze, které by uživatele informovaly o potřebě lékařské konzultace.

Sledování hladiny glukózy v krvi

Další z funkcí, která se již dlouhou dobu diskutuje, je měření hladiny glukózy v krvi neinvazivním způsobem. Tento ambiciózní cíl však stále zůstává spíše v oblasti výzkumu a vývoje a v roce 2024 se ho s největší pravděpodobností nedočkáme.

Výkonnější připojení díky 5G Redcap modemu

Apple plánuje využití nového modemu od MediaTeku, který by měl přinést připojení přes 5G Redcap. Tato technologie je speciálně vyvinutá pro zařízení, která nevyžadují vysokou rychlost přenosu dat, ale potřebují spolehlivost a nízkou spotřebu energie. Bude to poprvé, co Apple využije hlavní komponentu od MediaTeku namísto dříve používaných modemů od Intelu.

Proč Apple zavádí tyto nové funkce?

Prodeje chytrých hodinek Apple Watch v posledních letech stagnovaly. Podle zpráv klesaly příjmy v segmentu zařízení, do kterého hodinky spadají, již dva roky po sobě. Apple proto hledá způsoby, jak přimět uživatele k upgradu na nové modely. Satelitní komunikace a případně měření krevního tlaku by mohly být tím impulsem, který uživatele přiměje k nákupu nového modelu. Apple se touto strategií snaží upevnit svou pozici lídra na trhu s chytrými hodinkami. Pokud se mu podaří nabídnout funkce, které konkurence nemá, může si opět získat pozornost široké veřejnosti.

Kdy můžeme Apple Watch Ultra 3 očekávat?

Oficiální datum vydání Apple Watch Ultra 3 zatím nebylo oznámeno, ale lze očekávat, že se tradičně objeví v rámci podzimní prezentace nových produktů společnosti Apple. Zatímco satelitní komunikace je téměř jistou novinkou, funkce jako měření krevního tlaku a sledování glukózy zůstávají spíše v rovině spekulací.

Apple Watch Ultra 3 by mohly být jedním z největších technologických pokroků v oblasti nositelných zařízení. Satelitní komunikace umožní odesílání textů bez mobilní sítě, čímž se hodinky stanou cenným nástrojem pro outdoorové nadšence a lidi pohybující se v oblastech bez signálu. Společně s možným měřením krevního tlaku a novým modemem 5G Redcap by to mohly být dostatečně lákavé důvody, proč do nového modelu investovat.

