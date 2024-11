Zdroj: Dotekamanie.cz

WhatsApp patří mezi oblíbené aplikace pro zasílání zpráv na Androidu. I když je na trhu již nějakou dobu, stále nabízí vynikající a bezpečné možnosti chatu, a navíc umožňuje snadné spojení přes hlasové a video hovory. Aby si však udržel svou pozici, musí neustále inovovat a přidávat nové funkce, aby byl o krok napřed před konkurencí.

Nová funkce možná zamíří do aplikace WhatsApp

Nejnovější beta verze nyní přidává možnost vyhledávání obrázků sdílených v chatu pomocí Googlu. Tuto změnu objevil web WABetaInfo, přičemž funkce je dostupná v beta verzi 2.24.23.13. Funkce je poměrně jednoduchá a přidává vylepšení pro ty, kdo se chtějí dozvědět více o obrázcích, které obdrží. Pro přístup k této funkci je třeba v beta verzi vybrat přijatý obrázek, poté kliknout na třítečkové menu v pravém horním rohu a zvolit možnost „Vyhledat na webu.“ Odtud se zobrazí možnost vyhledat obrázek prostřednictvím Google.

Jedná se v podstatě o Google vyhledávání obrázků přímo v aplikaci, což zjednodušuje přístup k této funkci. Jak užitečná bude, závisí na potřebách uživatelů, ale je to další příjemné vylepšení. Funkce je zatím pouze v beta verzi, což znamená, že se nemusí dostat do veřejné verze. Pokud si ji chcete vyzkoušet, můžete se přihlásit do beta programu. Pokud už jste v beta programu, stačí aktualizovat aplikaci na nejnovější verzi. WABetaInfo uvádí, že funkce zatím není dostupná všem beta uživatelům, ale postupně bude rozšiřována v průběhu několika týdnů. Buďte tedy trpěliví, pokud ji ještě nemáte dostupnou.

Zdroj: androidpolice.com



Domů Články Android WhatsApp beta přináší novou funkci vyhledávání obrázků přes Google

💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.

reklama reklama