Test MacBook Pro M4 – v hlavní roli nano textura a Apple Inteligence [recenze]

Apple letos uvedl na podzim tři nové počítače s čipem Apple M4. Jakkoliv počítače nejsou naše primární expertiza, občas rádi nějaký otestujeme. Dnes se tak podíváme, jaký je nový MacBook Pro M4, který jsme dostali možnost poznat. Mimo to odkážu také na naši jarní recenzi MacBooku Air M3, kde jsme se zaměřili více na stav iOS aplikací a jejich spuštění na macOS. Dnes to bude ale spíše o hardwaru.

Konstrukce

Na test nám dorazila poměrně zajímavá konfigurace. V podstatě jsme dostali úplně základní model s dvěma příplatky – větší 1TB úložiště a displej s nano texturou. Cena se tak v tomto případě vyšplhala ze základních 49 990 Kč na 60 490 Kč. Uvnitř nám tepe základní Apple M4, pokud se rozhodnete pro výkonnější čip, pak je cena u M4 Pro od 60 tisíc, u M4 Max od 95 tisíc.

Jsem pak osobně velmi mile rád, že už základní konfigurace nabízí 16 GB RAM, protože příplatky za paměť jsou u Apple tradičně drahé, a pokud chcete třeba dvojnásobek, připravte si dalších dvanáct tisíc korun.

Tolik teorie, pojďme si ale říct, jaký nový MacBook Pro M4 v praxi je. Letos Apple odstranil z nabídky vesmírně šedou barvu, kterou nahradila vesmírně černá. Ta není nová, ale vloni nebyla u základní konfigurace dostupná. Osobně se mi černá verze líbí, tady na Pročku už se ani tak výrazně neupatlává jako u MacBooku Air. Jen třeba jablíčko na zádech se v ní trochu ztrácí a není tolik vidět, škoda, že třeba nesvítí. V nabídce je pak ještě tradiční stříbrná.

Před pár lety s redesignem v souvislosti s přechodem na Apple Sillicon jsme se dočkali nové konstrukce. Ta je v podstatě stále stejná a mrzí mě, že je nový MacBook Pro stále působí jako poměrně tlusté a masivní zařízení. Hmotnost speciálně v případě 16palcové verze také není nejnižší a celkově bych řekl, že pokud vyloženě nepotřebujete výkon a přenositelnost je u vás prioritou, volil bych raději MacBook Air.

Přední fotoaparát

Kamerka pro videohovory letos dostala upgrade na 12 MPx senzor s podporou Center Stage. Jakkoliv rozlišení 12 MPx by stačilo i na 4K video, podporu tu máme stále jen pro rozlišení 1080p, což asi upřímně na videohovory bohatě dostačuje. Center Stage vám umožňuje automaticky zaměřovat obraz na obličeje. Pak tu máme nově také Desk View, kdy vám kamera bude zabírat váš stůl. V praxi se to hodí, ale obraz už není tak kvalitní, zvlášť při nedostatku osvětlení. Je také dobré ukazovat ideálně jen tenké věci, 3D objekty jsou poměrně deformované.

Přijde mi škoda, že výřez v displeji (notch) je stále tak nepochopitelně velký. Kamerka zabírá přitom jen opravdu zlomek jeho velikosti. Tak snad se tu již brzy dočkáme integrace FaceID. Pro odemykání tu jinak máme čtečku otisků prstů TouchID v klávesnici. Ta funguje skvěle, jen pro vyplnění hesla je třeba přiložit prst. Pokud bychom měli FaceID, nemuseli byste vlastně dělat žádnou akci krom podívání se do kamerky.

Nano textura

Samotný displej nabízí úhlopříčku 14,2 palce s rozlišením 3024 × 1964 a používá technologii miniLED. To je takový mezikrok před skokem na OLED, který je ještě o něco lepší. Přesto i miniLED už je za mě velký posun oproti tradičním LED panelům s jednolitým podsvícením.

Letos jsme dostali dvě novinky – maximální standardní jas povyskočil z 600 na 1000 nitů venku. To je velice vítaná novinka a na slunci by tak měl být displej čitelnější. Teď v zimě bohužel příliš slunce není, a tak jsem to nemohl moc otestovat.

Druhou novinkou je možnost připlatit si za tzv. nano texturu. V praxi to znamená, že displej už nebude lesklý, ale bude mít matný povrch. Jelikož roky používám MacBook s lesklým displejem, tak to byl pro mě nezvyk. Z prvních dojmů se mi dokonce zdál displej MacBooku Pro M4 s nano texturou o něco méně ostrý. Displej působí více jako papír a úplně jinak se v něm rozptyluje světlo a odrazy.

Zatímco v lesklém panelu se zdroj světla nerozptýlí, zde ano. To zvlášť u bodovým zdrojů může být i trochu nepříjemné. Osobně bych tak zvážil, zda skutečně chcete nano texturu. Přesto jsem si ji celkem oblíbil a je displej je díky ní takový příjemnější na oči.

Výkon

Uvnitř tepe nový čip Apple M4 v případě námi testované verze. To je ten základní čip, který výkonem dostačuje pravděpodobně většině běžným uživatelům a i mně na naši redaktorskou činnost. Pracuji maximálně s RAW soubory, které edituji v Adobe Lightroom a nahráváme podcast s Adobe Audition.

Na to běžně používám MacBook Air M1, který se při editaci RAW už zadýchává. Na MacBooku Pro M4 trvá export 30 RAW fotek do JPEG (kvalita 70) v rozlišení 20 MPx celkem 20 sekund, což je super hodnota. Pocitově také při hromadných úpravách na nic nečekáte a vše je aplikováno v podstatě okamžitě.

Novinka je na tom samozřejmě skvěle, zhruba stejně jako na jaře testovaný MacBook Air s M3. Ono totiž čip M4 není ani o tolik výkonnější než M3, benchmark Geekbench 6 ukazuje jen nepatrný nárůst. Výhodou MacBooku Pro je nicméně fakt, že má větráček a v případě dlouhé zátěže si tak udrží výkon déle. Osobně jsem však větráček dnes testovaného modelu v běžné zátěži včetně Lightroom či Audition neslyšel (nespustil se). Až při hraní her je slyšet jemný šepot.

Hlavní devizou MacBooku Pro jsou však čipy Apple M4 Pro a Apple M4 Max, které vám nabídnou ještě mnohem vyšší výkon ve stejném těle na cestách. Tyto verze pak mají také Thunderbolt 5, což se zatím spíše hudba budoucnosti, zde si bohatě vystačíte i s Thunderbolt 4.

Z hlediska konektivity kvituji také integrovaný slot na SD kartu, jelikož díky tomu nemusím používat dock. Máme tu také plnohodnotné HDMI, které také může přijít vhod.

Čím výkonnější čip zvolíte, tím dostanete horší výdrž baterie. Základní čip M4 vám dle výrobce poskytne 24 hodin přehrávání videa (streaming) a 16 hodin prohlížení videa. M4 Pro dá o dvě hodiny méně v každé kategorii a M4 Max pak dokonce “jen” 18 hodin videa a 13 hodin webu. To je mimochodem stále velice solidní. V praxi, jelikož jsme měli MacBook půjčený jen na dva týdny, jsem tolik cyklů s notebookem neabsolvoval. Nicméně pokud jsem měl kombinovanou práci s editací RAW v Lightroomu, tak se většinou dostávám na výdrž přes deset hodin.

Apple Inteligence a software

Spolu s macOS 15.1 Sequoia dorazila do systému také Apple Inteligence, která je v případě počítačů od Applu dostupná dokonce i u nás v Evropské unii. Jen je třeba si přepnout systém do angličtiny a pak se přidat do waiting listu. Po přidání jsem osobně čekal, ale jen 5 minut. Není problém tak využít CleanUp neboli AI mazání objektů ze snímků ve fotkách. To funguje velice podobně jako u konkurence, včetně výsledků. Občas se to povede hned a skvěle, občas to úplně nevyjde hezky. Záleží na náročnosti scény.

Apple Inteligence nabízí také tzv. Writing Tools neboli nástroje pro psaní, které vám umožňují změnit styl textu, aby zněl přátelštěji nebo profesionálněji. Umí pak také text zestručnit, udělat souhrn nebo ho jen jednoduše mírně přepsat s použitím jiných výrazů se zachováním významu. To je super a funguje to hezky jako u každé AI, ale bohužel zde to umí pouze anglicky. A na jazykové omezení bohužel člověk narazí i v Mailu nebo Zprávách.

Jakkoliv Apple Inteligenci si užijeme alespoň částečně, tak zrcadlení obsahu iPhonu na macOS bohužel ne. To je škoda, dokonce i v systému aplikace na tuto věc máte, jen po spuštění vám napíše, že jste v nepodporovaném regionu. Tak snad se někdy dočkáme.

Zhodnocení

Nový MacBook Pro M4 není žádná revoluce. Je to jen další evoluční pokrok, který přináší několik pěkných novinek, jako je výkonnější čip M4, jasnější displej s možností volby nano textury nebo vylepšený přední fotoaparát. V některých recenzích už dnes zaznívá, že tohle je první MacBook Pro, na který by se mohlo vyplatit upgradovat i z Apple Sillicon MacBooku, speciálně z M1.

Pokud máte ještě základní MacBook Pro s M1 se starým designem (a tedy i TouchBarem), budu souhlasit. Jinak je to však dle vašeho uvážení, jak moc potřebujete výkonnější stroj. Pokud máte ještě MacBook s čipem Intel, tak pak není o čem přemýšlet.

Dnes testovaný model je v podstatě ten nejnižší v nabídce a hodí se tak spíše pro lehkou práci než úplně profesionální nasazení. Osobně na práci redaktora s občasnou editací fotek v Lightroom a nahrávání/střihu podcastu mi stačí Air, který je navíc znatelně tenčí a lehčí.

MacBook Pro by klidně mohl začínat s M4 Pro, dávalo by mi to větší smysl. Pak by ale v nabídce mohla být skulinka. Tento MacBook Pro s M4 je tak spíš pro lidi, co chtějí profi tělo s lepším displejem a pár vychytávkami, ale zase tak moc výkonu ještě nepotřebují. Navíc je to MacBook s nejlepší výdrží baterie, co kdy byl.



